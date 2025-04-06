«اليونايتد» و«السيتي» يتعادلان في «ديربي مانشستر»

لندن (د ب أ)



فرض التعادل من دون أهداف نفسه على «ديربي مانشستر» بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، في قمة مباريات المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

عجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد»، بعدما تسابق نجومهما في إهدار جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة فقط.

وبينما أضاع مانشستر سيتي نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التواجد ضمن أندية المربع الذهبي في البطولة، المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فإن مانشستر يونايتد أهدر نقطتين أيضاً كان في حاجة إليهما من أجل تحسين ترتيبه المتأخر في المسابقة المحلية.

بتلك النتيجة، بقي مانشستر سيتي في المركز الخامس مؤقتاً، لحين انتهاء مباريات المرحلة، برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع.

في المقابل، ظل مانشستر يونايتد، الذي فشل في الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بالمركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

يذكر أن المباراة شهدت الظهور الأخير في الديربي للنجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، الذي أعلن مؤخراً رحيله عن الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.

وكانت هذه هي المباراة الثالثة بين الفريقين خلال الموسم الحالي، حيث التقيا في مباراة الدرع الخيرية في أغسطس الماضي، التي حسمها مانشستر سيتي لمصلحته بفوزه 7- 6 بركلات الترجيح، التي احتكما إليها عقب تعادلهما 1-1، قبل أن يثأر مانشستر يونايتد من تلك الخسارة، ويقتنص فوزاً ثميناً 2 -1 من ملعب جاره في مواجهة دراماتيكية لا تزال عالقة في أذهان جماهير الناديين في ديسمبر الماضي ببطولة الدوري.

ويعتبر لقاء الفريقين واحداً من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية، حيث يعود أول لقاء بينهما إلى نوفمبر عام 1881، فيما حملت تلك المباراة الرقم 56 في تاريخ مواجهاتهما في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، الذي انطلقت نسخته الأولى موسم 1992 - 1993 وخلال المباريات الـ55 الماضية، يملك مانشستر يونايتد الأفضلية، عقب تحقيقه 26 فوزاً، مقابل 20 انتصاراً لمانشستر سيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 9 لقاءات فقط، بخلاف مباراة اليوم.

ورغم أفضلية يونايتد في عدد الانتصارات بالمسابقة، لكن نجوم السيتي أحرزوا 81 هدفاً في شباك الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر»، الذي سجل لاعبوه 79 هدفاً فقط.

وبشكل عام، كانت هذه هي المباراة رقم 196 بين الناديين بجميع البطولات، علماً بأنها المواجهة الـ55، التي تنتهي بالتعادل بينهما، مقابل 80 انتصاراً لمانشستر يونايتد و61 فوزاً لمانشستر سيتي.