أتالانتا تحت تهديد الغياب من «أبطال أوروبا»!



ميلانو (أ ف ب)



بات موقع أتالانتا في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا مهدداً، بعد أن تواصلت نكساته على أرضه بخسارته أمام لاتسيو بهدف، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما كان مرشحاً كبيراً للمقارعة على اللقب قبل أسابيع عدة، وضعت الخسارة الثالثة تواليا، أتالانتا، في موقع غير مريح في ظل المطاردة الكبيرة له من العديد من الفرق من بينها لاتسيو.

وتجمد رصيد نادي برجامو عند 58 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع الذي يلتقي نابولي الاثنين، وثلاث عن يوفنتوس الخامس الذي يواجه روما (52 في المركز السابع) مع فرصة للطرفين لتضييق الخناق.

فيما عزز لاتسيو رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس.

وفشل أتالانتا للمباراة الرابعة توالياً على أرضه في التسجيل، حيث أوحت مباراة الأحد كأن الحقبة الناجحة التي قضاها جان بييرو جاسبيريني على رأس الفريق قد وصلت إلى نهاية مع ترجيح رحيله خلال الصيف.

ويتولى جاسبيريني قيادة الفريق منذ عام 2016، ونجح في قيادة الفريق من موقع الفريق الوسطي في الترتيب إلى أحد المنافسين الأقوياء، وصولاً للتتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي.

وظهر أتالانتا بعيداً عن المستوى الهجومي الذي أظهره قبل بداية العام الحالي، وهو ما دفع جاسبيريني لاستبدال النيجيري أديمولا لوكمان والدولي ماتيو ريتيجي في الدقيقة 75.

وأضاع ريتيجي فرصة أتالانتا الوحيدة الحقيقية قبل أربع دقائق من انتزاع الدنماركي جوستاف إيزاكسن لهدف الفوز لفريق العاصمة (54).

وجاء هدف لاتسيو من هجمة مرتدة بعدما هيأها له زميله النيجيري فيزايو ديلي-باشيرو برأسه ليتابعها إيزاكسن في المرمى.

ويستضيف لاتسيو جاره روما في الجولة المقبلة في مباراة ديربي نارية، فيما يستضيف أتالانتا بولونيا في مباراة مفصلية أخرى.

وفي النتائج الأخرى تعادل فينيتسيا ومضيفه ليتشي 1-1، ليعزز الأخير موقعه بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما يحتل فينيتسيا المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ 21 نقطة.

كما تعادل كالياري الخامس عشر مع إمبولي الثامن عشر من دون أهداف، وتعادل أيضاً تورينو العاشر مع هيلاس فيرونا الرابع عشر 1-1.