الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النواخذة» يصطاد «الصقور» في «دوري الأولى»

«النواخذة» يصطاد «الصقور» في «دوري الأولى»
7 ابريل 2025 01:20

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
دبا يكسب الإمارات في «دوري الأولى»
الحمرية يفرض التعادل على الظفرة في «دوري الأولى»

واصل دبا والعربي مطاردتهما للظفرة «المتصدر» في «دوري الدرجة الأولى» بعد حصدهما انتصارات مهمة في ختام «الجولة 22»، حيث فاز دبا على الإمارات 2-1، والعربي على حتا 3-2.
في رأس الخيمة، تمكن دبا من الظفر بثلاث نقاط ثمينة؛ بفضل هدفين من دياجو دا سيلفا في الدقيقة 15، وخالد البلوشي في الدقيقة 64، بينما سجل باربوسا هدف «الصقور» في الدقيقة 98، وبذلك رفع دبا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.
من جهة أخرى، حقق العربي فوزاً مستحقاً على حتا 3-2، في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبدالله مسفر، سجل محمد ديوب هدفين للعربي في الدقيقتين 41 و82، وأحمد الظنحاني في الدقيقة 60، بينما أحرز هدفي حتا مارسيلو كوستا وباتريك روبسون في الدقيقتين 24 و46، وكانت الجولة انطلقت يوم السبت بتعادل الظفرة والحمرية 0-0، وفوز يونايتد على الجزيرة الحمراء 5-0.

النواخذة
دوري الدرجة الأولى
رأس الخيمة
حتا
آخر الأخبار
علي النعيمي في صورة جماعية لممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة «غرولاك» في طشقند (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
7 ابريل 2025
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
الأخبار العالمية
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
7 ابريل 2025
تصاعد النيران جراء قصف استهدف موقعاً في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات عبر الحدود
7 ابريل 2025
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
7 ابريل 2025
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©