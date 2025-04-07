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الرياضة

مدرب ليفربول يرفض القلق من صيام صلاح!

مدرب ليفربول يرفض القلق من صيام صلاح!
7 ابريل 2025 10:11

لندن (د ب أ) 

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لا يشعر أرني سلوت مدرب ليفربول بالقلق بشأن محمد صلاح نجم الفريق وهدافه, بعد تراجع مستواه ومعدله التهديفي خلال الفترة الأخيرة.
ولم ينجح صلاح في هز الشباك خلال أربع مباريات متتالية لليفربول، وآخرها الخسارة أمام فولهام بنتيجة 2-3 ضمن الجولة 31 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وصرح سلوت عبر قناة (بي بي سي) «يجب أن يتعامل صلاح مع حديث الناس عنه باعتباره مجاملة وإطراء، لأن أرقامه لم تكن طبيعية عندما كان يسجل الأهداف». 
وأضاف المدرب الهولندي «الأمر الإيجابي في محمد صلاح، أنه يدرك موهبته جيداً، لذا سيعود للتألق مجدداً، ولا أقلق بشأن ذلك». 
ويعتلي صلاح قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفاً، يليه النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بـ21 هدفاً ثم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد 20 هدفاً. 
كما أحرز النجم المصري هدفين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي هذا الموسم إضافة إلى 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا، علماً بأن تعاقده مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانضم للفريق الإنجليزي في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
أرني سلوت
فولهام
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