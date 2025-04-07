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الرياضة

بيجولا تحسم «النهائي الأميركي» في تشارلستون!

بيجولا تحسم «النهائي الأميركي» في تشارلستون!
7 ابريل 2025 11:05

تشارلستون (رويترز)

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قدمت المصنفة الأولى جيسيكا بيجولا أداءً قوياً، لتتغلب 6-3 و7-5 على صوفيا كينين، وتُتوج بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس، في أول نهائي أميركي خالص في البطولة منذ عام 1990.
وتأقلمت بيجولا المصنفة الرابعة عالمياً، والتي خسرت قبل أيام نهائي بطولة ميامي المفتوحة أمام أرينا سبالينكا، بشكل سريع مع الملاعب الرملية، لتحصل على لقبها الثاني في الفردي هذا الموسم والثامن في مسيرتها.
وقالت بيجولا «قضيت عامين أتدرب هنا في جزيرة دانييل، وأنا في أوائل العشرينيات من عمري، لذ، فإن وصولي إلى هنا هذا الأسبوع بعد أسبوعين طويلين في ميامي، والفوز باللقب أمر مذهل».
وفرضت بيجولا تفوقها مبكراً، إذ كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول وكادت أن تكرر ذلك في الشوط الثالث، إلا أن كينين صمدت، وأنقذت نقطتي كسر إرسال، قبل أن تكسر إرسال بيجولا وتتعادل 2-2.
وسعت كينين لتحويل الزخم لمصلحتها عبر الإرسال في الشوط التالي، وأنقذت نقطة كسر إرسال لتتقدم للمرة الأولى في المباراة بعد بداية متعثرة.
لكن بطلة أستراليا المفتوحة 2020 أخفقت في مواصلة الضغط على منافستها، وخسرت إرسالها مرتين أخريين، إذ حسمت بيجولا المجموعة الأولى لمصلحتها خلال أكثر من نصف ساعة بقليل.
وواجهت بيجولا صعوبة في ضربات الإرسال في المجموعة الثانية، وبدت كينين، التي اعتمدت على بعض الضربات الخلفية القوية، في طريقها لفرض مجموعة فاصلة، عندما تقدمت 5-2.
لكن بيجولا، وصيفة بطلة أميركا المفتوحة، أنقذت ثلاث نقاط لحسم المجموعة، ثم نجحت في قلب الموازين لصالحها عبر الفوز بستة أشواط متتالية لتنتزع الفوز واللقب.
وقالت بيجولا لقناة التنس «اعتقدت أنني لم أعد قادرة في المجموعة الثانية، وأدركت مدى الإجهاد الذي كنت أشعر به، بدأت كينين في اللعب بمستوى عالٍ، ومررت بشوطين لم أتمكن فيهما من كسر الإرسال أو الصمود، كانت الرياح شديدة، والظروف قاسية للغاية».
وبعد الفوز بأول لقب لها على الملاعب الرملية، تصعد بيجولا «31 عاماً» إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي، وتتخطى كوكو جوف أعلى لاعبة أميركية في التصنيف.

 

التنس
أميركا
تشارلستون
جيسيكا بيجولا
كوكو جوف
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