أزمة في معسكر منتخب مصر بسبب الأهلي والمحترفين!

معتز الشامي (أبوظبي)



في تطور مفاجئ، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلغاء المعسكر التدريبي المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي في يونيو المقبل، بسبب النقص الحاد في عدد اللاعبين المتاحين، في ظل غياب أغلب القوام الأساسي للفريق وفقاً للعديد من التقارير الصحفية المصرية.

ويأتي القرار بعد تأكد غياب عدد كبير من اللاعبين المحترفين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش المتألق في مانشسر سيتي، بسبب ارتباطاتهم مع أنديتهم الأوروبية، حيث يريد صلاح أخذ قسط من الراحة، بينما يشارك مرموش في المعسكر الإعدادي لـ«السيتي» استعداداً لمونديال الأندية.

وتتجه النية داخل النادي الأهلي للاحتفاظ بلاعبيه الدوليين، والذين يمثلون جزءاً كبيراً من قوام المنتخب بجانب انضمام بعض المحترفين، الذين أعلن الأهلي التعاقد معهم رسمياً بداية من مونديال الأندية، مثل حمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجية.

وربما يزيد العدد من لاعبي الأهلي، وسط أنباء قوية عن عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف في نيس الفرنسي، وتعتمد قائمة منتخب مصر بدرجة كبيرة على المحترفين، إلى جانب عناصر الأهلي، مما يصعب إقامة معسكر تدريبي من دون توفر عدد كافٍ من اللاعبين القادرين على خوض تدريبات جماعية أو مباريات ودية.

ويعد الإلغاء بمثابة ضربة للجهاز الفني الجديد، الذي كان يطمح إلى بداية وفترة إعداد قوية، خصوصاً في ظل الانتقادات التي واجهت اختياراته الأخيرة، ويزيد من صعوبة مهمة الإعداد لتصفيات كأس العالم 2026 التي تقترب تدريجياً.

ومن المنتظر أن يعيد الاتحاد المصري تقييم الجدول الزمني للمعسكرات المقبلة، بالتنسيق مع الأندية واللاعبين المحترفين، لضمان أفضل استعداد ممكن للاستحقاقات القادمة.