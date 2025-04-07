دبا الحصن يتمسك بالبقاء في «جولات الحسم» بالدوري

فيصل النقبي (دبا الحصن)

لا يزال دبا الحصن يتمسك بأمل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، رغم اتساع الفارق بينه وبين البطائح إلى 7 نقاط، مع تبقي 6 جولات فقط على نهاية المسابقة، مدفوعاً بروح قتالية يؤكدها مدرب الفريق حسن العبدولي، الذي شدّد على أن «الفرص لا تزال قائمة طالما أن هناك نقاطاً في الملعب».

ويملك دبا الحصن في رصيده 13 نقطة مقابل 20 للبطائح، إلا أن وجود 18 نقطة متاحة في الجولات المتبقية يمنح الفريق الأمل في التعويض، خاصة أن المنافسة لا تزال مفتوحة حسابياً.

ويخوض دبا الحصن مباريات مصيرية في الجولات المتبقية أمام كل من بني ياس، النصر، كلباء، الوحدة، شباب الأهلي، والعروبة، ويأمل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المواجهات الصعبة لتعويض ما فاته منذ بداية الموسم.

في المقابل، تنتظر البطائح سلسلة من التحديات أمام خورفكان، الوصل، بني ياس، الجزيرة، العروبة، والوحدة، ما يفتح الباب أمام مفاجآت قد تعيد خلط أوراق صراع البقاء.

وأبدى العبدولي ثقته بقدرة فريقه على القتال حتى صافرة النهاية، مؤكداً أن الروح والإصرار سيكونان مفتاحي معركة البقاء، رغم صعوبة المهمة.