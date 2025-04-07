بصمات سريعة.. المدربون الجدد يقلبون الموازين في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

شهدت «الجولة 22» من دوري الدرجة الأولى، التي أُقيمت على مدار يومي السبت والأحد، ظهور خمسة أسماء تدريبية جديدة مع أندية دبا، العربي، مصفوت، جلف أف سي، والحمرية، بعدما استغلت الأندية فترة التوقف التي استمرت لنحو 20 يوماً بالتزامن مع «أيام الفيفا»، لإعادة ترتيب أوراقها.

وقاد المدرب الوطني عبدالله مسفر فريق العربي لتحقيق الفوز على ضيفه حتا بنتيجة 3-2، في ثاني تجاربه بدوري الأولى هذا الموسم، بعد قيادته لفريق دبا في بداية الموسم، في المقابل، استهل البرتغالي برونو بيريرا مشواره مع دبا بالفوز 2-1 على مضيفه الإمارات، بعد توليه المهمة خلفاً للوطني محمد الخديم.

من جهته، حصد كل من مصفوت وجلف أف سي نقطة واحدة، بتعادل الأول سلباً أمام الذيد، والثاني أمام مجد بالنتيجة نفسها، وتُعد المباراة الأولى للإيطالي ميشيل بون مدرب مصفوت الجديد، الذي خلف معتز عبدالله، وللإماراتي خلفان حليس مدرب جلف أف سي.

كما قاد محمد البلوشي، المدرب المساعد لفريق الحمرية، فريقه في مواجهة الظفرة التي انتهت بالتعادل السلبي، بدلاً من المدرب عيد باروت، الغائب بداعي الإيقاف.

وأُقيمت 6 مباريات ضمن الجولة 22، جاءت نتائجها كالتالي: فوز دبا على الإمارات 2-1، ويونايتد على الجزيرة الحمراء 5-0، والعربي على حتا 3-2، فيما انتهت مباريات الظفرة والحمرية، مصفوت والذيد، وجلف أف سي ومجد بالتعادل السلبي.

وتخطت 7 أندية حاجز الـ30 نقطة بنهاية مباريات الجولة، في ظل تمسك الظفرة بالصدارة برصيد 44 نقطة، يليه الفجيرة وصيفاً بـ38 نقطة، ثم دبا ثالثاً بـ37 نقطة، والعربي رابعاً بـ36 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن يونايتد، الخامس. وجاء حتا سادساً بـ31 نقطة، والإمارات سابعاً بـ30 نقطة.



5 مدربين جدد في الجولة:

دبا: البرتغالي برونو بيريرا «فاز على الإمارات 2-1»

العربي: الوطني عبدالله مسفر «فاز على حتا 3-2»

مصفوت: الإيطالي ميشيل بون «تعادل سلبي مع الذيد»

جلف أف سي: الوطني خلفان حليس «تعادل سلبي مع مجد»

الحمرية: محمد البلوشي «مدرب مساعد، عوّض غياب عيد باروت بداعي الإيقاف»

فرق الصدارة:

الظفرة – 44 نقطة «20 مباراة»

الفجيرة – 38 نقطة «19 مباراة»

دبا – 37 نقطة «19 مباراة»

العربي – 36 نقطة «19 مباراة»