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الرياضة

بني ياس والجزيرة.. «المواجهة الفاصلة» في «بلاي أوف» الطائرة

بني ياس والجزيرة.. «المواجهة الفاصلة» في «بلاي أوف» الطائرة
7 ابريل 2025 12:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يُنشد بني ياس والجزيرة حجز البطاقة الأولى في نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال، في «المواجهة الفاصلة» ضمن «الأدوار الإقصائية» التي تنطلق في الساعة السابعة مساء الثلاثاء على صالة «السماوي» في أبوظبي، فيما تستقبل صالة مكتوم بن محمد في النهدة بدبي، في التوقيت نفسه، مواجهة شباب الأهلي وضيفه النصر في «الإياب»، ويلتقي في مباراتي إياب العين وحتا، وعجمان والوصل، لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.
وتبادل بني ياس المُتوج بأول ألقاب الموسم الحالي للطائرة «كأس الاتحاد»، والجزيرة «حامل اللقب» في الدوري، الفوز في مباراتي الذهاب والإياب في الأدوار الإقصائية، حيث تفوق «فخر أبوظبي» ذهاباً أمام مضيفه «السماوي» 3-0، قبل أن ينجح الأخير في تعويض الخسارة بالفوز 3-1 في لقاء الإياب على صالة «مبادلة دوم» في نادي الجزيرة، ليحتكم الفريقان إلى مواجهة فاصلة اليوم.
وعلى صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تتجدّد مواجهة «الديربي» بين «الفرسان» و«العميد»، بعدما فرض الأخير أفضليته 3-0 في مباراة الذهاب على صالة راشد بن حمدان «معقل العميد»، بنتائج الأشواط «25-22 و25-20 و25-23».
في المقابل، شهدت مواجهات ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فوز عجمان على مضيفه الوصل 3-1، بنتائج الأشواط «25-22 و28-30 و25-21 و25-17»، فيما تفوق حتا على العين 3-0 بنتائج الأشواط «25-17 و25-19 و25-18».
ويشهد دوري الطائرة في الموسم الحالي مشاركة 9 أندية، بعد عودة الوحدة، وتأهل «السماوي»، و«العميد»، و«الفرسان»، و«فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب درع الدوري، في حين تلعب بقية الأندية على تحديد المراكز.
وتصدر بني ياس الترتيب العام، برصيد 45 نقطة من 15 انتصاراً في 16 مباراة، وحلّ ثانياً النصر، وشباب الأهلي ثالثاً، والجزيرة في المركز الرابع، فيما شمل ترتيب بقية المراكز حتا والوصل وعجمان والعين والوحدة على التوالي.

الإمارات
الكرة الطائرة
بني ياس
الجزيرة
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النصر
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الوصل
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