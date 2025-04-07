مبابي: لا أقارن بين ريال مدريد والمال!



باريس (أ ف ب)



يريد مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي «ترك بصمة»، والفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني، كما أعلن في مقابلة مع شبكة «لا سيكستا» الإسبانية.

وقام مبابي بإجراء المقابلة كاملة باللغة الإسبانية للمرة الأولى منذ قدومه إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من باريس سان جرمان.

وقال مبابي «أريد ترك بصمة خلال حقبتي، لا يدور في ذهني إلا ريال مدريد».

وعن قبوله بتخفيض أجره بعد انتقاله من فريق العاصمة الفرنسية خلال الصيف: «لم يكن الخيار صعباً بالمفاضلة بين ريال مدريد والمال».

وتابع «دوري الأبطال أهم» من الكرة الذهبية «التي تعتبر جائزة فردية».

وناشد مبابي زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ذكرت تقارير إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي، بالبقاء في صفوف ريال مدريد بقوله: «جئت إلى هنا مع فكرة اللعب مع فينيسيوس، لا أستطيع تخيل ريال مدريد من دون فيني».

وخسر ريال مدريد على أرضه أمام فالنسيا 1-2 نهاية الأسبوع في الدوري المحلي، وبات يتخلّف بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، الذي اكتفى بدوره بالتعادل مع ريال بيتيس 1-1 على أرضه.