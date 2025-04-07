اتحاد الجولف يفتح أبواب العالمية أمام المواهب الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اتحاد الجولف التزامه بتطوير المواهب المحلية، وصنع مسارات واضحة للاعبين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، للتنافس في أعلى مستويات اللعبة، وذلك مع إشراكه اللاعبين في بطولتين ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، بداية مع بطولة تحدي الإمارات، والتي تقام في نادي الزوراء للجولف واليخوت في عجمان في الفترة من 10 إلى 13 أبريل، ثم بطولة تحدي أبوظبي، التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، في الفترة من 17 إلى 20 أبريل الجاري.

يُعدّ تطوير لاعبي الجولف في الإمارات، ومنحهم فرص اكتساب خبرة قيّمة على الساحة العالمية، محوراً رئيسياً لاتحاد الجولف، وتأتي هاتان البطولتان العالميتان على أرض الدولة، لتتيح للاعبي الجولف الواعدين في الإمارات، فرصة نادرة لاختبار مهاراتهم إلى جانب نخبة من أفضل النجوم الصاعدين في هذه اللعبة على مستوى العالم.

وقال اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «هذا الحدث أكثر من مجرد بطولة، فهو منصة انطلاق للاعبين المحليين للمضي قدماً في مسيرتهم في أعلى المستويات، وباستضافتنا فعاليات عالمية المستوى مثل تحدي الإمارات وتحدي أبوظبي، فإننا لا نعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للجولف فحسب، وإنما ندعم أيضاً مستقبل الجولف الإماراتي بشكل مباشر».

وأضاف الهاشمي: «نستثمر في مستقبل رياضة الجولف الإماراتية، ومن خلال فعاليات مثل تحدي الإمارات في نادي الزوراء للجولف واليخوت وتحدي أبوظبي في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نمنح لاعبينا إمكانية الوصول، والأدوات، والثقة اللازمة لتوسيع آفاقهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم».

ويمثل الدولة في بطولة تحدي الإمارات هذا الأسبوع، أحمد سكيك، وسام مولان، وجوناثان سيلفراج، وريان أحمد، وهو الرباعي الذي صنع التاريخ مؤخراً في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للجولف، عندما فاز سكيك بالميدالية الذهبية الفردية بمجموع مذهل بلغ 18 ضربة تحت المعدل، فيما حقق المنتخب الميدالية الذهبية بإجمالي رصيد قياسي بلغ 38 ضربة تحت المعدل، مما يُظهر التقدم الملحوظ الذي أحرزته رياضة الجولف الإماراتية على مستوى بطولات النخبة.

وتُسلط بطولة تحدي الإمارات هذا الأسبوع، الضوء أيضاً على التزام اتحاد الجولف بتوفير مسارات للاعبي الجولف في المجتمع على نطاق واسع، فقد حجز اللاعب التشيكي لويس كلاين المصنف 137 عالمياً على صعيد الهواة، مقعده في بطولة تحدي الإمارات، بعد فوزه ببطولة الزوراء المفتوحة للهواة التي أقيمت مؤخراً، بينما أضاف سام مولان إلى قائمة إنجازاته الفوز بالمركز الأول في النسخة الأولى من بطولة الأرز، والتي أقيمت أيضاً في نادي الزوراء للجولف واليخوت، وبما أن مولان ضمن بالفعل المشاركة في بطولة تحدي الإمارات، فقد حصل ميخائيل بينتو ودان براين، اللذان تساويا في المركز الثاني، على بطاقتي المشاركة في البطولة الدولية المقبلة، مما يبرز التزام اتحاد الإمارات للجولف على مكافأة أفضل اللاعبين المحليين.

كما يحصل العديد من لاعبي الجولف المحترفين في الإمارات، على فرصة لاختبار مهاراتهم ضد بعض من أفضل اللاعبين في المنطقة، مع مشاركة جاكسون بيل من أكاديمية تومي فليتوود، وكريج هاوي من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وديميان سكوت من نادي الحمرا للجولف، إلى جانب ستيوارت سميث من ميدل إيست جولف.

وبالإضافة إلى لاعبي منتخبنا الوطني، سيشارك عدد من اللاعبين الهواة من الاتحاد العربي للجولف، في بطولة تحدي الإمارات، وهو ما يعزز التمثيل الإقليمي، ويعكس التعاون المتنامي عبر منظومة الجولف في منطقة الشرق الأوسط، ومنهم صالح الكعبي ودانيل سوكولوف من قطر.

كما تحظى البطولة بمشاركة دولية رفيعة المستوى، مما يتيح للاعبين الواعدين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم لاعبو منتخبنا الوطني، فرصة المشاركة في منافسات النخبة، ومع لاعبي الاتحاد العربي للجولف، واتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، مما يعزز المستوى العالمي للحدث.

وتمثل مشاركة اللاعبين مباشراً لاستراتيجية التنمية الأوسع نطاقاً التي ينتهجها اتحاد الإمارات للجولف، والتي تشمل برامج الواعدين، ودعم التدريب للاعبي النخبة، والمشاركات الدولية للمواهب الواعدة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع جولة دي بي ورلد، واتحاد «آر آند أيه».

وتشهد هاتان البطولتان مشاركة مجموعة من أكثر لاعبي الجولف الواعدين موهبة من جميع أنحاء العالم، والذين يتنافسون جنباً إلى جنب مع الجيل القادم من نجوم الإمارات، وهي شهادة على الرؤية طويلة الأمد لاتحاد الجولف لتطوير اللعبة، وخلق فرص مستدامة للاعبي الجولف في دولة الإمارات للنجاح على الساحة الدولية.