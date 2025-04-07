ألكاراز: سينر «قتلني»!



مدريد (رويترز)



قال كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالمياً إن الضغوط لاستعادة صدارة التصنيف العالمي، خلال غياب الموقوف يانيك سينر «قتلته» وإنه سيدخل موسم الملاعب الرملية من دون أي توقعات.

ويقضي المصنف الأول عالمياً سينر عقوبة إيقاف لمدة ثلاثة أشهر بسبب المنشطات تنتهي في الرابع من مايو المقبل، وكان يُنظر إلى ألكاراز باعتباره أحد المرشحين ليحل محل اللاعب الإيطالي في صدارة التصنيف خلال الاستعداد لبطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.

وقال ألكاراز (21 عاماً) في مونت كارلو حيث يبدأ استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة رولان جاروس «يسألني كثير من الناس أو يخبرونني بأن لدي فرصة أن أصبح المصنف الأول عالميا في غياب يانيك. لذلك فمن المحتمل أن هذا الضغط قتلني بطريقة ما».

وفاز اللاعب الإسباني بأول ألقابه هذا الموسم في روتردام قبل شهرين، قبل أن يخسر في دور الثمانية في الدوحة وقبل نهائي إنديان ويلز والدور الافتتاحي في ميامي الأسبوع الماضي، ليصبح متأخراً بأكثر من 3500 نقطة عن سينر.

ويحتل ألكسندر زفيريف المركز الثاني في التصنيف العالمي بفارق نحو ألف نقطة عن ألكاراز.

وقال ألكاراز للصحفيين إنه لن يركز على صدارة التصنيف قبل خوض منافسات مونت كارلو، حيث سيواجه في البداية الإيطالي المشارك ببطاقة دعوة فابيو فونيني أو الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وقال ألكاراز «أنا أفكر فقط أنني غير قادر على أن أصبح المصنف الأول عالمياً في موسم الملاعب الرملية، حتى إذا لم يكن يانيك يلعب، فلن تتاح لي الفرصة للقيام بذلك».