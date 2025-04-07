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الرياضة

الهاملي يشارك في الاجتماع الـ101 للبارالمبية الدولية في مدريد

الهاملي يشارك في الاجتماع الـ101 للبارالمبية الدولية في مدريد
7 ابريل 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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شارك محمد محمد فاضل الهاملي، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، في أعمال الاجتماع الـ101 لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد من 4 إلى 7 أبريل الجاري، بدعوة من اللجنة البارالمبية الإسبانية.
ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسية، أبرزها تقييم نتائج دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، واستعراض تقارير اللجان الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة الخطط الاستراتيجية المقبلة، وفي مقدمتها الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، وسبل تطوير برامج الدعم والتأهيل للرياضيين من أصحاب الهمم على مستوى العالم.
وأكد الهاملي أن مشاركة الإمارات في الاجتماع تأتي تجسيداً لالتزامها الراسخ بدعم الحركة البارالمبية الدولية، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للرياضيين من أصحاب الهمم. وقال: «نؤمن بأن الرياضة البارالمبية ليست فقط منصة للتنافس، بل وسيلة للتمكين والإلهام وصناعة التغيير الإيجابي في المجتمعات، وفي الإمارات نحرص على نقل تجربتنا الرائدة، وتبادل الخبرات لدفع عجلة التقدم على الساحة الدولية». 
وأشاد بالدور الريادي الذي تضطلع به اللجنة البارالمبية الدولية في ترسيخ مفاهيم الدمج والمساواة، معبّراً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف النبيلة للحركة البارالمبية خلال السنوات القادمة.

الإمارات
اللجنة البارالمبية الإماراتية
محمد فاضل الهاملي
اللجنة البارالمبية الدولية
إسبانيا
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