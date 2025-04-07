«شاهين» إلى نهائي «دوري الرجبي»



دبي (الاتحاد)



تأهل «شاهين» إلى نهائي دوري للرجبي فئة 15 لاعباً، حيث يلتقي مع «دبي هاريكنز» يوم السبت المقبل بملعب «طيران الإمارات ذا سيفينز»، وهي المرة الأولى التي يصعد فيها «شاهين» إلى المباراة الختامية بعد سنوات من المشاركة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الرجبي، أن وصول فريق شاهين إلى نهائي الدوري، يُعد إنجازاً بكل المقاييس، لأن الفريق يضم عدداً من اللاعبين صغار السن، والذين نعوّل عليهم في دعم المنتخب الأول ويمثلون مستقبل اللعبة، وما يثلج الصدر أن الفريق التابع للاتحاد يلعب أمام فرق قوية في الدرجة الأولى بها عدد كبير من الأجانب، ما يؤكد أن قاعدة الفريق قوية، وما يضمه من لاعبين مواطنين على أعلى مستوى فني، وهو ما يحقق الاستراتيجية التي رسمها الاتحاد لدعم المنتخبات الوطنية، سواء «شاهين» أو «المها للفتيات»، والذي يسير في الاتجاه نفسه، ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بالفريقين «شاهين» و«المها» لأنهما يمثلان مستقبل الرجبي.

وأوضح أن «شاهين» سيشارك في «سباعيات بورنيو سڤنز» للأبطال في ماليزيا خلال الشهر الجاري، والتي يشارك فيها 17 فريقاً من النخبة في العالم، بالإضافة إلى المشاركة في «سباعيات ألجارف» للأبطال في البرتغال خلال يونيو المقبل، وهو ما قدمه من مستوى في دوري الدرجة الأولى يحفّزه للتألق في المشاركات الخارجية، والتي تُعد ضمن خطة تجهيز اللاعبين ورفع مستواهم البدني والفني بالاحتكاك بمدارس مختلفة.

وأضاف أن منتخبنا فئة 15 لاعباً يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم خلال يونيو المقبل، ويتدرب اللاعبون بشكل أسبوعي، سواء مع أنديتهم أو في تجمع المنتخب على مدار يومين أسبوعياً، وهناك تدريبات وبرامج مكثفة للوصول إلى أعلى جاهزية ودخول التصفيات بقوة، من أجل حلم التأهل إلى كأس العالم، في أستراليا 2027، وهو ما نسعى إليه جميعاً.

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أن منتخبي الشباب والشابات يواصلان تجمعهما الداخلي والتدريبات استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية بالهند خلال أغسطس المقبل، والتي يحمل منتخبنا للشباب لقبها.