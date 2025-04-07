افتتاح بطولة بني ياس الدولية

أبوظبي (الاتحاد)



فاز الإمارات على الوحدة 3-1، وبيراميدز على بني ياس 4-3، في الجولة الأولى لبطولة بني ياس الدولية لكرة القدم بالشامخة، وشهد الافتتاح فقرات موسيقية قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، ومجموعة من الألعاب النارية، واستقبال الفرق، والترحيب بهم من اللجنة المنظمة.

حضر الافتتاح محمد علي الجنيبي، رئيس شركة كرة القدم، وسيف السريري، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وسالم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم، وفهد الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمود عبد العظيم، مدير المراسم في سفارة مصر بالإمارات، وإسلام شكري، رئيس بعثة بيراميدز.