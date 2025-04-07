«الشراع» يحصد الذهبية الإماراتية الثانية في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

رفع وفد الإمارات المشارك في النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية، التي تقام في سلطنة عُمان الشقيقة بمشاركة 330 رياضياً ورياضية رصيده من الميداليات إلى ذهبيتين، عقب تتويج منتخبنا الوطني للشراع بالميدالية الذهبية في منافسات الأوبتمست للفرق، ليستمر الحصاد في ثاني أيام الدورة التي افتتحها منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بذهبية عبدالله ناصر الحمادي.

وفازت سلطنة عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات فرق الأوبتمست برياضة الشراع، فيما حصدت الكويت الميدالية البرونزية.

وخاض منافسات منتخبنا الوطني للشراع فئة فرق الأوبتمست بكل من خليفة الرميثي، وزايد عمر الحوسني، وذياب المهيري، وحمد المهيري، ومدية خالد النيادي.

وهنّأ محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالبداية الرائعة التي رسمها سفراء رياضة الشراع الحديث منافسات الفرق «أوبتمست»، ضمن الدورة الخليجية الثالثة للألعاب الشاطئية.

وبارك محمد عبدالله العبيدلي الذي يرافق وفد الدولة في مسقط للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني هذا الإنجاز، والذي عكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد بالشراكة والتعاون مع الأندية الرياضية لتطوير الرياضة في تنشئة جيل مستقبل واعد يضم الموهوبين في الرياضات البحرية خاصة فئة الأوبتمست التي أظهرت تفوقها عربياً وآسيوياً من قبل، ليستمر التفوق في ألعاب الخليج.

وقال العبيدلي: «ننتظر من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني والذين تصدروا البطولتين العربية للمنتخبات والعربية للفتيات العام الماضي، المزيد من النتائج المتميزة والرائعة في منافسات الدورة وفئات رياضة الشراع الحديث، إلكا 7 وإلكا 6 وإلكا 4 وأوبتمست، لا سيما وأن القائمة تضم أصحاب الخبرات والإنجازات وهم، عادل خالد وسلطان خالد محمد العويس، وعثمان عبدالكريم الحمادي ومحمد عبدالكريم الحمادي ومحمد خالد العويس ومحمد مروان المرزوقي، وبطلاتنا ضحى البشر وكاميليا القبيسي ومروة الحمادي واليازية الحمادي.

ووجه الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث الشكر الجزيل إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم والاهتمام ورعاية المنتخبات الوطنية في الفترة الماضية، وتوفير فرص النجاح لهذه المشاركة من خلال استكمال التجهيزات والتحضيرات عبر المعسكرات والمشاركات الدولية، والتي شملت عدة محطات هذا العام في هونغ كونغ وقطر وماليزيا استعداداً لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة.