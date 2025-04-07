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الرياضة

شيخة عتيق تُحلق بلقب كأس الاتحاد للسيدات في «بوذيب»

شيخة عتيق تُحلق بلقب كأس الاتحاد للسيدات في «بوذيب»
7 ابريل 2025 15:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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حلقت الفارسة شيخة أحمد محمد عتيق بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، ثاني سباقات مهرجان كأس الاتحاد للقدرة، الذي انطلق بسباق الإسطبلات الخاصة، ويشتمل أيضاً على سباق العمالقة، ونظم السباق اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 153 فارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
واستطاعت بطلة السباق تحقيق الفوز الأول في مسيرتها على صهوة «بوليو باسيفيكو» لإسطبلات «أم 7» بعد أداء قوي قاطعة المسافة الكلية في 3:35:02 ساعة وبمعدل سرعة 27.90 كلم/ساعة.
وتبعتها فارسة أوروجواي لوبا فاريلا على صهوة «إس دبليو أكران» لإسطبلات الميناء بزمن 3:35:10 ساعة، ومروة أحمد محمود على صهوة «إيان» لإسطبلات الوثبة بزمن 3:35:39 ساعة.
وعلى غير العادة تميّز السباق بسرعة معتدلة، خاصة في المرحلتين الأولى والثانية، مع الحذر الشديد من المدربين، لكن مع المرحلة الثالثة زادت وتيرة السرعة، ونجحت بطلة السباق في اتباع تكتيك مناسب مع مجريات السباق، وتدرّجت من المركز الـ59 في المرحة الأولى إلى الـ31 في الثانية، وقفزة كبيرة في المرحلة الثالثة، حيث حلّت في المركز السابع، لتنطلق بقوة في المرحلة النهائية، وتصل أولاً إلى خط النهاية وتُتوج باللقب.
وقام بتتويج الفائزات، أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبدالله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق بالاتحاد.
وتشهد القرية صباح اليوم سباق كأس الاتحاد للعمالقة «وزن 70 كلج» لمسافة 100 كلم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ الأولى 30 كلم ورسمت باللون البرتقالي، يعقبها راحة 50 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها أيضاً 30 كلم، يعقبها راحة 50 دقيقة، ثم تنطلق المرحلة الثالثة باللون الأخضر ومسافتها 20 كلم، يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

الإمارات
أبوظبي
القدرة
اتحاد الفروسية والسباق
قرية بوذيب العالمية للقدرة
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