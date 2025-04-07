الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تألق الظاهري والكربي والسويدي في «قفز أبوظبي»

تألق الظاهري والكربي والسويدي في «قفز أبوظبي»
7 ابريل 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
251 جواداً في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي
لطيفة آل مكتوم تخطف الفوز في دوري قفز الحواجز

حقق الفارس هزاع حمد الظاهري فوزاً رائعاً في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 145 سم لفرسان المستوى الأول، والتي أقيمت بالميدان الرئيس المغطى في نادي أبوظبي للفروسية، وتكتسب منافسات القفز الأخيرة أهمية كبرى لدي الفرسان، لأنها تأتي قبل 4 أيام من انطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، بنادي الفروسية في العاصمة أبوظبي، من 10 إلى 13 أبريل، وقبل عودة الفرسان إلى بوذيب للمنافسة في نهائي الموسم لفئة الفرسان المبتدئين المتقدمة «3» وخيول القفز الصغيرة، وختام الموسم بمنافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز من 25 إلى 27 أبريل الحالي.
ونجح الفارس عبد الله حمد الكربي في تحقيق ثنائية الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات مع «كونتر أتاك» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً، الأول بقيادته إلى الفوز في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 120 سم، والثاني في منافسة الجولة الواحدة.
وافتتح الفارس صالح مفرج الكربي ثنائية مع «فابيانو» من نادي الشارقة للفروسية في منافسة جولة الزمن المثالي الأولى لفئة الأشبال على حواجز الـ 105 سم، وأكملها بالفوز في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع 105 سم.
وفي منافسة فرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ 130 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، نال الصدارة الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني اس أوف ذا لولاندز زد»، وفي منافسة الجولة الواحدة، فاز الفارس أسامة الزبيبي على صهوة الجواد «بي إي سي هوجو» من منتجع الفرسان الرياضي.
شهد منافسات الأسبوع وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية، وخالد علي الجنيبي، عضو لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية.

دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز
منتجع الفرسان الرياضي
نادي الشارقة للفروسية والسباق
آخر الأخبار
السيسي وماكرون يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات استراتيجية
اليوم 17:51
وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير الرسوم الجمركية
اقتصاد
وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يناقشون تأثير الرسوم الجمركية
اليوم 17:32
«موديز»: إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا الدول الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية
اقتصاد
«موديز»: إيرلندا وسلوفاكيا وألمانيا الدول الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية
اليوم 17:31
«الذكاء الاصطناعي» يصدم ريال مدريد ويدعم برشلونة!
الرياضة
«الذكاء الاصطناعي» يصدم ريال مدريد ويدعم برشلونة!
اليوم 17:30
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
تطبيق جديد يحمي الأعمال الفنية من الذكاء الاصطناعي
اليوم 17:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©