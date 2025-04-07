تألق الظاهري والكربي والسويدي في «قفز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق الفارس هزاع حمد الظاهري فوزاً رائعاً في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 145 سم لفرسان المستوى الأول، والتي أقيمت بالميدان الرئيس المغطى في نادي أبوظبي للفروسية، وتكتسب منافسات القفز الأخيرة أهمية كبرى لدي الفرسان، لأنها تأتي قبل 4 أيام من انطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، بنادي الفروسية في العاصمة أبوظبي، من 10 إلى 13 أبريل، وقبل عودة الفرسان إلى بوذيب للمنافسة في نهائي الموسم لفئة الفرسان المبتدئين المتقدمة «3» وخيول القفز الصغيرة، وختام الموسم بمنافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز من 25 إلى 27 أبريل الحالي.

ونجح الفارس عبد الله حمد الكربي في تحقيق ثنائية الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات مع «كونتر أتاك» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً، الأول بقيادته إلى الفوز في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 120 سم، والثاني في منافسة الجولة الواحدة.

وافتتح الفارس صالح مفرج الكربي ثنائية مع «فابيانو» من نادي الشارقة للفروسية في منافسة جولة الزمن المثالي الأولى لفئة الأشبال على حواجز الـ 105 سم، وأكملها بالفوز في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع 105 سم.

وفي منافسة فرسان المستوى الأول والشباب على حواجز الـ 130 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، نال الصدارة الفارس سالم أحمد السويدي مع «آني اس أوف ذا لولاندز زد»، وفي منافسة الجولة الواحدة، فاز الفارس أسامة الزبيبي على صهوة الجواد «بي إي سي هوجو» من منتجع الفرسان الرياضي.

شهد منافسات الأسبوع وتوّج الفائزين محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب، وأحمد علي، رئيس قسم تدريب الفروسية في الأكاديمية، وخالد علي الجنيبي، عضو لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية.