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الرياضة

«سوبر غرب آسيا للسلة» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي

«سوبر غرب آسيا للسلة» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
8 ابريل 2025 00:15

علي معالي (أبوظبي)

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يبحث فريق شباب الأهلي لكرة السلة عن مجدٍ جديد، عندما يلتقي في السابعة من مساء اليوم مع ضيفه، الاتحاد السعودي في ذهاب نهائي دوري سوبر غرب آسيا، أو ما يُمكن أن نطلق عليه نهائي دوري الخليج العربي للموسم 2024-2025، وذلك على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية في دبي، قبل الانتقال لمباراة الإياب في جدة بضيافة الاتحاد يوم 15 من الشهر الجاري، وفي حال تعادل الفريقين ذهاباً وإياباً، سيتم الاحتكام لمباراة ثالثة فاصلة لتحديد البطل، وتحدد لها يوم 22 من الشهر الجاري أيضاً في دبي.
وفي لقاء الذهاب بدبي، يتطلع شباب الأهلي إلى تحقيق أقصى استفادة من أفضلية الملعب في محاولة لإكمال قصته، التي رسمها في الموسم الجاري بمنتهى البراعة والقوة، حيث نجح «الفرسان» في تقديم موسم خليجي استثنائي في سوبر غرب آسيا، بعد أن تصدّر قمة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من 5 انتصارات وخسارة واحدة، متقدماً على الكويت الكويتي والأهلي البحريني والبشائر العماني، ثم تفوق ذهاباً وإياباً على المنامة البحريني، وهو ما يحدث للمرة الأولى بنتيجة 104-91 بدبي، و88-81 في المنامة.
ويدخل شباب الأهلي مباراة اللقب، كأكثر فرق دوري الخليج العربي تألقاً من كافة النواحي الفنية والبدنية، بعد تقديم مستوى متميز خلال مشوار الموسم الحالي، مما يجعلنا جميعاً متفائلين بقدرة «الفرسان» على الاستمرار في التألق حتى التتويج باللقب، ويرغب المدرب الصربي ميودراج بيريسيتش ورجاله في مواصلة انتصاراتهم لتحقيق حلمهم.
ولا يخفى على شباب الأهلي أن الأمر لن يكون بالسهولة التي تبدو عليها، لأن شباب الأهلي سيواجه فريق الاتحاد الذي يجسد العزيمة والإصرار هذا الموسم بكل المعاني، في رحلة السلة، والتي باتت تُشبه القصص الخيالية، بعد بداية متعثرة جاء خلالها في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية خلف القادسية الكويتي والمنامة البحريني، إلى انطلاقة واعدة ومثيرة جعلته أول فريق سعودي يبلغ هذا الدور المتقدم في البطولة، رغم البداية التي شهدت تحقيق فوز واحد مقابل خسارتين، واضطر للمرور من بوابة التصفيات إلى نصف النهائي، وكتب فصلاً جديداً من الإنجاز بعدما أتم «ريمونتادا» مثيرة، بقلب الطاولة على نادي القادسية الكويتي وتغلب عليه بنتيجة 88- 74، في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي بالكويت، ليحسم تأهله إلى النهائي.
وصرح المدرب اليوناني سلوبودان سوبوتيتش بأنه لا أحد كان يعتقد أنهم سيصلون إلى هذا الحد، إلا أنهم فعلوا ذلك، وقد منحهم هذا المشوار غير المحتمل إيماناً بقدرتهم على تحقيق النجاح، لهذا السبب أصبحت مشاهدة «السلسلة النهائية» بين شباب الأهلي والاتحاد أكثر إثارة للاهتمام، حيث إن أبطالها مدفوعون بعوامل مختلفة، ولكنهم يتسابقون من أجل هدف واحد وهو التفوق في دوري الخليج العربي.

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