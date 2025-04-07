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الرياضة

«الذكاء الاصطناعي» يصدم ريال مدريد ويدعم برشلونة!

«الذكاء الاصطناعي» يصدم ريال مدريد ويدعم برشلونة!
7 ابريل 2025 17:30

مراد المصري (أبوظبي)
رجّحت إحصائيات الذكاء الاصطناعي بعد تحليل البيانات من موقع «أوبتا» الشهير، احتمالية مغادرة ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، على يد أرسنال في الدور ربع النهائي، فيما وضعت برشلونة باعتباره المرشح الأول للفوز باللقب الأوروبي هذا الموسم، وأيضاً الفوز بلقب الدوري الإسباني بنسبة تصل إلى 85.2%، مقابل 12.4% لريال مدريد، و2.4٪ لأتلتيكو مدريد، وذلك وفق الترتيب الحالي لـ«الليجا».
وبحسب تحليل البيانات الذي قام بـ10 آلاف محاكاة للفرق الثمانية المتواجدة في الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، رشح «الذكاء الاصطناعي» برشلونة وباريس سان جرمان وأرسنال وإنتر ميلان، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.
فيما رشح برشلونة وباريس سان جيرمان لبلوغ النهائي، في مواجهة إن حصلت ستكون مرتقبة بين هانزي فليك المدرب الحالي لـ«البلوجرانا» ولويس إنريكي مدرب برشلونة السابق، الذي يقود نادي العاصمة الفرنسية حالياً، مع منح برشلونة أفضلية في الفوز باللقب في هذه المواجهة النهائية.

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