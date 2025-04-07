ساوثهامبتون يقيل مدربه بعد مغادرة «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



أقال نادي ساوثهامبتون مدربه الكرواتي إيفان يوريتش من منصبه، بعد هبوطه إلى بطولة الدرجة الثانية «تشامبيونشيب»، عقب خسارته أمام توتنهام 1-3، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال النادي الجنوبي الساحلي «جاء إيفان في وقت صعب، وكانت مهمته تحسين أوضاع الفريق في فترة حرجة».

وأضاف «ساينتس»: «للأسف لم نشهد هذا التطور كما كنا نأمل، لكننا نريد توجيه الشكر إلى إيفان وجهازه الفني الذين بذلوا جهوداً كبيرة، من أجل محاولة تحاشي الهبوط».

كما أعلن ساوثهامبتون تعيين سايمون راسك مدرباً موقتاً، على أن يعاونه نجم الفريق المخضرم آدم لالانا.

وكان يوريتش انضم إلى ساوثهامبتون في ديسمبر الماضي خلفاً لراسل مارتن في عقد يمتد 18 شهرا، لكن الفريق لم يحقق الفوز بإشرافه سوى مرة واحدة في 18 مباراة على ايبسويتش تاون 2-1.

وعانى ساوثهامبتون العائد حديثاً إلى الدرجة الممتازة، منذ مطلع الموسم حيث خسر 8 من أول 9 مباريات، ويملك حالياً 10 نقاط من أصل 93 ممكنة، علماً بأن الرقم القياسي لأدنى رصيد من النقاط في نهاية الموسم وهو 11 نقطة حققه دربي كاونتي موسم 2007-2008.