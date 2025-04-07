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الرياضة

فان دايك وليفربول.. «الخبر السعيد»!

فان دايك وليفربول.. «الخبر السعيد»!
7 ابريل 2025 18:28

 
لندن (د ب أ)

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ألمح فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لوجود «تقدم» في المفاوضات بشأن العقد الجديد، الذي طال انتظاره، للإبقاء عليه في النادي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع الهولندي «33 عاماً، مثل زميليه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، ينتهي تعاقده في الصيف المقبل، ولكنه كشف أنه ربما بات قريباً من حسم مستقبله.
وعند سؤاله عقب الخسارة 2-3 أمام فولهام، عما إذا كان هناك أي تقدك في المفاوضات، قال فان دايك للصحفيين: «نعم، هناك تقدم».
وعند الإصرار على معرفة ما يعنيه هذا، أضاف: «اسمعوا، هذه مفاوضات داخلية وسنرى ما سيحدث».
وأردف: «أحب النادي، أحب الجماهير، وكانوا يدعموننا مرة أخرى هنا (في فولهام)، أردنا أن نكافئهم، ولكني أطلب منهم أن يتواجدوا يوم الأحد المقبل، وأن يجعلوا الملعب مذهلاً كالمعتاد».
يلتقي ليفربول مع وستهام على ملعب أنفيلد يوم الأحد، علماً بانه يحتل صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ويدرك الفريق أن تتويجه باللقب بات قريباً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
فولهام
فان دايك
محمد صلاح
ترينت ألكسندر أرنولد
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