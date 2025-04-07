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الرياضة

«الملك» يتحدى التعاون بذكريات «السداسية التاريخية»

«الملك» يتحدى التعاون بذكريات «السداسية التاريخية»
8 ابريل 2025 01:12

علي معالي (أبوظبي)

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يتواصل حُلم الشارقة إلى «قمة آسيا»، عندما يواجه التعاون السعودي، في الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد وولفز بارك، ضمن ذهاب نصف نهائي «دوري أبطال آسيا 2»، وتُعد المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان قارياً، تعود المباراة الأولى إلى 11 فبراير 2020، وانتهت بفوز التعاون بهدف في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، والثانية 21 سبتمبر 2020، وتفوق الشارقة بـ«سداسية» في الجولة الخامسة.
وبعد مشوار طويل، يصل قطار «أبطال آسيا 2»، إلى مرحلة حاسمة، من أجل السير خطوة مهمة نحو التتويج بلقب «النسخة الأولى» من المسمى الجديد للبطولة، حيث اكتمل «المربع الذهبي» بتأهل الشارقة والتعاون من «الغرب»، وليون سيتي السنغافوري وسيدني الأسترالي من «الشرق».
وتقام مواجهة الإياب في الشارقة 15 أبريل الجاري، وقدم «الملك» بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو مستويات جيدة في البطولة، جعلته من أبرز المرشحين للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد مباراة مثيرة مع شقيقه شباب الأهلي في دور الـ16، ونجح الشارقة في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات على الاستقلال الطاجيكي 1-0 و3-1، وسيباهان الإيراني 3-1 والوحدات الأردني 3-1، في حين تعادل مع الوحدات 2-2، وخسر أمام سيباهان 1-3.
وضرب الشارقة موعداً مع نظيره الحسين إربد الأردني، وأسفرت نتيجة لقاء الذهاب على استاد عمان الدولي عن تفوق الشارقة 1-0، إلا أن الإياب انتهى لمصلحة الحسين إربد بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ«الملك» 3-0.
وجاء ربع النهائي إماراتياً خالصاً، بين «الملك» و«الفرسان»، وانتهى الذهاب بالتعادل 1-1، وهو ما تكرر أيضاً في الإياب، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ذهبت إلى الشارقة 5-4.
سجل «الملك» في البطولة 16 هدفاً في 10 مباريات، بمعدل 1.6 هدف في اللقاء، في حين استقبلت شباكه 11 هدفاً، وخلال مشوار الفريق في النسخة الحالية، برز العديد من اللاعبين المتميزين من بينهم لوان بيريرا وكايو لوكاس، حيث أحرز كل منهما 5 أهداف، ويمثلان قوة هجومية ضاربة في الفريق، بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى، مثل فراس بالعربي، وعثمان كامارا، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد عبدالباسط، وخالد الظنحاني، وبيتروفيتش وكاتانيتش، والحارس المتألق عادل الحوسني الذي لعب دوراً أساسياً في وصول الفريق إلى «مربع الذهب».
وفي المقابل، تأهل التعاون إلى نصف النهائي، بمحصلة 5 انتصارات والخسارة مرة واحدة، وتصدر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، حيث فاز على الخالدية البحريني 3-2 و2-1 وألتين أسير التركماني 2-1 و4-0 والقوة الجوية 1-0، وخسر أمام الأخير 1-2.

الملك
الشارقة
التعاون السعودي
دوري أبطال آسيا
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