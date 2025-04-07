شبح الغيابات يطارد بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان!

ميونيخ (د ب أ)



غاب كينجسلي كومان، عن الحصة التدريبية الأخيرة لبايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ويغيب عن مواجهة إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث يبقى السؤال الأهم قائماً حول ما إذا كان توماس مولر سيتواجد في التشكيل الأساسي من عدمه.

وخاض كومان، الذي يتعافى من إصابة في القدم، تدريباً فردياً خفيفاً، قبل أن يدخل الفريق كله لأرض الملعب.

ويغيب عن المباراة أيضاً الحارس مانويل نوير، الذي غاب في الفترة الماضية بسبب إصابة في ربلة الساق، بالإضافة للمصابين منذ فترة دايوت أوباميكانو، وهيروكي إيتو وألفونسو ديفيز.

وخضع ألكنسدر بافلوفيتش لبعض الوحدات التدريبية مع الفريق بعد شفائه من الحمى، ولكنه لن يلحق بمباراة الغد، ولكن يمكن أن يتواجد في مباراة الإياب التي تقام في ميلانو.

ويغيب أيضاً جمال موسيالا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ ويمكنه أن يغيب لمدة ثمانية أسابيع.

وشارك مولر بدلاً من موسيالا في مباراة الجمعة عندما تعرض موسيالا للإصابة في المباراة أمام أوجسبورج، ويبدو أن مولر هو المرشح الأبرز للعب في مباراة الثلاثاء، خاصة في ظل عدم جاهزية كومان.

وكانت هناك العديد من المطالبات من المدرب فينسنت كومباني للدفع بتوماس مولر، خاصة بعد أن أعلن بايرن يوم السبت الماضي، عدم تجديد عقد اللاعب في الموسم المقبل، ويتواجد مولر في بايرن لمدة 25 عاماً، ولعب 743 مباراة، وهو رقم قياسي، مع البايرن وتُوج معه بـ33 لقباً.