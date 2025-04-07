11 لاعباً في قائمة منتخب المبارزة لبطولة العالم



دبي (وام)



يشارك منتخب المبارزة في بطولة العالم للناشئين والأشبال، التي تقام في مدينة ووشي الصينية من 7 إلى 15 أبريل الجاري، بمنافسات الفردي والفرق في الأسلحة الثلاثة السابر، والإيبيه، والفلوريه.

ويترأس البعثة موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، وتضم ريم الشماع إدارية، وأسامة عادل مديراً فنياً، والمدربين جورجي لمينوف وفيرجيل مارسيا.

وتضم قائمة المنتخب 11 لاعباً ولاعبة، هم هزاع العبري، وعبدالله الكندي، وراشد مبارك، وليان ثابت، وفارس البلوشي، وعبدالرحمن مبارك، والهيام البلوشي، وحمدان الجهضمي، وصالح البلوشي، ومحمد العبيدلي، ولمار النحلة.