هل يصبح ساوثهامبتون الأسوأ في تاريخ «البريميرليج»؟

معتز الشامي (أبوظبي)



هبط ساوثهامبتون رسمياً من الدوري الإنجليزي، بعد خسارته 1-3 أمام توتنهام، قبل 7 جولات من نهاية الموسم، وحصد الفريق 10 نقاط فقط 31 مباراة خاضها هذا الموسم، ليصبح بذلك أسرع فريق يهبط في تاريخ «البريميرليج».

ولم يسبق لأي فريق أن هبط قبل 7 مباريات من نهاية الموسم، وتحت قيادة راسل مارتن وإيفان يوريتش، كان أداء ساوثهامبتون دون المستوى بكثير.

وأعلن ساوثهامبتون فسخ عقد يوريتش، منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي، خسر 12 مباراة من أصل 14 مباراة وليس لأنه أسرع فريق يهبط من «البريميرليج» هو السجلّ غير المرغوب الوحيد الذي قد يُسجّله «القديسون» هذا الموسم، فمع تبقي 7 مباريات فقط، يُواجه خطر أن يُصبح أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وفي هذه اللحظة، إذا حسبنا إجمالي نقاط ساوثهامبتون المتوقعة بناءً على سجلهم الحالي البالغ 0.32 نقطة في المباراة الواحدة من مبارياتهم الـ31 الأولى، سيُنهي الموسم برصيد 12 نقطة.

وإذا أنهى «القديسون» الموسم برصيد 12 نقطة من 38 مباراة، يكون ذلك ثاني أسوأ موسم في «البريميرليج» في التاريخ، حيث حصد ديربي كاونتي 11 نقطة فقط في موسم 2007-2008.

ومع ذلك، بالنظر إلى مستواهم الحالي، لا يوجد سبب كبير للاعتقاد بأن ساوثهامبتون لن يتمكن من معادلة أو حتى التخلف عن ديربي الذي جمع 11 نقطة، ومن بين النقاط العشر التي حصدها ساوثهامبتون حتى الآن هذا الموسم، جاءت 7 منها ضد الفرق الخمسة الأخيرة.