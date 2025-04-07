برشلونة «المُرشّح الأبرز» لحصد «الرُباعية التاريخية» على حساب ريال مدريد!



عمرو عبيد (القاهرة)



بعد تتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، مطلع العام الحالي، عندما فاز «البلوجرانا» 5-2 على «الملكي» في النهائي المحلي، يعتقد «الذكاء الاصطناعي» أن «العملاق الكتالوني» هو المُرشّح الأبرز أيضاً لاقتناص كأس الملك، خلال النهائي الذي يُقام نهاية أبريل، حيث وضع «العقل الذكي» في حساباته النتائج الأخيرة بمواجهات «الكلاسيكو»، بجانب إحصائيات الفريقين الكبرين في الموسم الحالي، ليُعلن أن «البارسا» سيرفع الكأس الإسبانية بنسبة 65%، ليكون وقتها ثاني تتويج لبرشلونة على حساب ريال مدريد هذا الموسم.

ومع إضافة ميل «الكمبيوتر العملاق» للتأكيد على فوز برشلونة بلقب «الليجا» أيضاً، حيث منحته «أوبتا» نسبة 85.3% ليكون الأقرب لبطولة الدوري الإسباني، مقابل نسبة 84.6% لبعض منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فإن هذا سيعني تتويج «البارسا» بلقب ثالث هذا الموسم على حساب «الريال»، إذ إن عملاق العاصمة يُعد المنافس الأول والأقرب لمطاردة غريمه الكتالوني، حتى الآن فوق قمة «الليجا».

وبالنظر إلى «الشامبيونزليج»، ورغم بعض التوقعات التي ترى عدم قدرة «الملكي» على تجاوز أرسنال، إلا أن «العقل الإلكتروني» وضع إمكانية تأهل «البارسا» و«الريال» إلى المباراة النهائية، ليُقام «كلاسيكو النهائي القاري» للمرة الأولى في التاريخ، مانحاً حدوث تلك المباراة التي يتمناها ملايين من عشاق الكرة حول العالم، نسبة 30%.

وعند سؤاله حول اسم المُتوّج عبر هذا النهائي «الخيالي»، أجاب أن برشلونة سيكون الأقرب بنسبة 55%، وهو ما سيضيف لقباً رابعاً آنذاك لـ«البلوجرانا» بعد صراع مباشر مع «الميرنجي»، فهل يسير برشلونة على طريق التوقعات الإلكترونية، وينجح بالفعل في حصد «الرُباعية التاريخية» على حساب ريال مدريد؟

