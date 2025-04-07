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الرياضة

الإصابة تنهي موسم «قلب دفاع» دورتموند

الإصابة تنهي موسم «قلب دفاع» دورتموند
7 ابريل 2025 20:50

 
برلين (أ ف ب)

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثامن الدوري الألماني لكرة القدم أن قلب دفاعه الدولي شلوتربيك لن يلعب مجدداً هذا الموسم بعد إصابته بتمزق في غضروف ركبته اليسرى.
وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل في بيان للنادي: «يؤثر غياب شلوتربيك علينا بشدة»، مضيفاً «نأمل أن يستعيد عافيته سريعاً، وسيحظى بأقصى دعم منا خلال عودته».
ويُعد شلوتربيك الذي غاب عن فوز دورتموند على فرايبورج 4-1 في الدوري بسبب الإيقاف، أحد أفضل لاعبي دورتموند في موسم سيء للنادي.
ويحتل دورتموند، وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، المركز الثامن في الدوري برصيد 41 نقطة، ولديه فرصة ضئيلة جدًا للتأهل إلى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.
وخاض شلوتربيك 20 مباراة دولية وأثبت نفسه أساسياً في تشكيلة مدرب «دي مانشافت» يوليان ناجلسمان التي ستواجه البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميونيخ في يونيو المقبل.
وتبدو آمال شلوتربيك في العودة في الوقت المناسب للمشاركة في مسابقة دوري الأمم ضئيلة.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن دورتموند يتطلع إلى تمديد عقد شلوتربيك الذي ينتهي في عام 2027 وسط اهتمام من أندية من خارج ألمانيا بينها ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل بوروسيا دورتموند ضيفاً على برشلونة الإسباني الأربعاء في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم على غريمه المحلي بايرن ميونيخ السبت في «البوندسليجا».

 

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