الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»

مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»
7 ابريل 2025 22:18

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الإصابة تنهي موسم «قلب دفاع» دورتموند
برشلونة «المُرشّح الأبرز» لحصد «الرُباعية التاريخية» على حساب ريال مدريد!


رفض المدرب البلجيكي لنادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، فانسان كومباني كبح طموحاته، رغم أزمة إصابات عصفت بفريقه قبل استضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف بايرن ميونيخ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة هذا الموسم، لكن آماله في التأهل إلى النهائي مهددة بسبب قائمة الإصابات المكتظة، مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين.
وفي حديثه قبل استضافة مباراة الذهاب، وهي إعادة لنهائي 2010 الذي فاز به إنتر بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه مورينيو 2-0، قال كومباني إن فريقه طموح كعادته.
وأضاف «نتطلع إلى الأمام، ونتوقع من اللاعبين الذين سيلعبون غداً تقديم أداء جيد وتحقيق النتائج المرجوة، لا يمكننا أن ننسى أن اللاعبين الذين سيلعبون غداً كانوا جميعاً جزءاً من رحلتنا إلى ما نحن عليه الآن».
وتابع «لا أريد أن أشتكي - لا أريد تغيير أهدافنا بسبب الإصابات. أفكاري منصبة فقط على ما يمكن أن يحدث إذا قدمنا أفضل ما لدينا».
من المرجح أن يغيب عن بايرن ميونيخ لاعب وسطه وصانع ألعابه الدولي جمال موسيالا، والظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، والمدافعان الدوليان الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي إيتو لأسابيع عدة بسبب الإصابة.
كما يغيب قائده وحارس مرماه العملاق مانويل نوير، وجناحه الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، ولاعب وسطه الواعد ألكسندر بافلوفيتش عن مباراة الثلاثاء، وقد يغيبون أيضاً عن مباراة الإياب الأربعاء المقبل.
وعاد بافلوفيتش إلى التدريبات الجماعية الاثنين، بينما تدرب نوير وكومان بشكل منفرد.
ويتصدر إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، الترتيب في «الكالشيو» واستقبلت شباكه هدفين فقط في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.
وقال كومباني إن فريقه بحاجة إلى «الثقة في أسلوب لعبه وأن يكون مركزاً في اللحظات الحاسمة».
وأضاف «يمكننا التحدث تكتيكياً عما يُجيده إنتر، ولكن هناك أيضاً الشخصية والروح والعاطفة»، وتابع «المهم بالنسبة لي هو أن نكون مستعدين ذهنياً ونُظهر شخصيتنا».
من جهته، قال لاعب خط وسطه الدولي النمساوي كونراد لايمر إن فريقه «لا يبحث عن أعذار»، مضيفاً أن أزمة الإصابات «ستجمع شمل الفريق للتغلب عليها كمجموعة».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
إنتر ميلان
كومباني
آخر الأخبار
مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»
الرياضة
مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»
اليوم 22:18
سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم
علوم الدار
سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم
اليوم 22:16
رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
اليوم 22:11
الملك تشارلز يصل إلى إيطاليا
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يقوم بأول رحلة خارجية بعد دخوله للمستشفى
اليوم 22:06
السيسي والملك عبدالله وماكرون في قمة ثلاثية
الأخبار العالمية
السيسي والملك عبدالله وترامب وماكرون يناقشون الوضع في غزة
اليوم 21:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©