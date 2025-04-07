مدرب بايرن ميونيخ يرفض كبح الطموحات رغم «الإصابات العاصفة»



ميونيخ (أ ف ب)



رفض المدرب البلجيكي لنادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، فانسان كومباني كبح طموحاته، رغم أزمة إصابات عصفت بفريقه قبل استضافة إنتر ميلان الإيطالي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف بايرن ميونيخ المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة هذا الموسم، لكن آماله في التأهل إلى النهائي مهددة بسبب قائمة الإصابات المكتظة، مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين.

وفي حديثه قبل استضافة مباراة الذهاب، وهي إعادة لنهائي 2010 الذي فاز به إنتر بقيادة مدربه البرتغالي وقتها جوزيه مورينيو 2-0، قال كومباني إن فريقه طموح كعادته.

وأضاف «نتطلع إلى الأمام، ونتوقع من اللاعبين الذين سيلعبون غداً تقديم أداء جيد وتحقيق النتائج المرجوة، لا يمكننا أن ننسى أن اللاعبين الذين سيلعبون غداً كانوا جميعاً جزءاً من رحلتنا إلى ما نحن عليه الآن».

وتابع «لا أريد أن أشتكي - لا أريد تغيير أهدافنا بسبب الإصابات. أفكاري منصبة فقط على ما يمكن أن يحدث إذا قدمنا أفضل ما لدينا».

من المرجح أن يغيب عن بايرن ميونيخ لاعب وسطه وصانع ألعابه الدولي جمال موسيالا، والظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، والمدافعان الدوليان الفرنسي دايو أوباميكانو والياباني هيروكي إيتو لأسابيع عدة بسبب الإصابة.

كما يغيب قائده وحارس مرماه العملاق مانويل نوير، وجناحه الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، ولاعب وسطه الواعد ألكسندر بافلوفيتش عن مباراة الثلاثاء، وقد يغيبون أيضاً عن مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وعاد بافلوفيتش إلى التدريبات الجماعية الاثنين، بينما تدرب نوير وكومان بشكل منفرد.

ويتصدر إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي، الترتيب في «الكالشيو» واستقبلت شباكه هدفين فقط في 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.

وقال كومباني إن فريقه بحاجة إلى «الثقة في أسلوب لعبه وأن يكون مركزاً في اللحظات الحاسمة».

وأضاف «يمكننا التحدث تكتيكياً عما يُجيده إنتر، ولكن هناك أيضاً الشخصية والروح والعاطفة»، وتابع «المهم بالنسبة لي هو أن نكون مستعدين ذهنياً ونُظهر شخصيتنا».

من جهته، قال لاعب خط وسطه الدولي النمساوي كونراد لايمر إن فريقه «لا يبحث عن أعذار»، مضيفاً أن أزمة الإصابات «ستجمع شمل الفريق للتغلب عليها كمجموعة».