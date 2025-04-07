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الرياضة

مدرب أرسنال يهدد ريال مدريد بـ«أعظم ليلة»!

مدرب أرسنال يهدد ريال مدريد بـ«أعظم ليلة»!
7 ابريل 2025 22:28

 
لندن (أ ف ب) 

 

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أكد المدرب الإسباني لنادي أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ميكل أرتيتا أنه لا يشك في قدرة فريقه على الفوز على ريال مدريد الإسباني في «أعظم ليلة» في مسيرته عندما يستضيفه الثلاثاء في لندن في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ولم يسبق لأرسنال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وسيواجه حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15 مرة) في ربع النهائي على ملعب الإمارات الثلاثاء، على أن تُقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد الأربعاء المقبل.
والتقى الفريقان مرتين فقط في المسابقة القارية العريقة وكانتا في ثمن النهائي موسم 2005-2006 وحسم أرسنال التأهل في صالحه بفوزه 1-0 ذهاباً في مدريد وتعادلهما سلباً في لندن.
وصرح أرتيتا الذي يتولى مسؤولية تدريب أرسنال منذ عام 2019، للصحفيين: «إنها أعظم ليلة في مسيرتي بنسبة 100%»، مضيفاً «لهذا السبب دخلت عالم كرة القدم، ولهذا السبب دخلت عالم الإدارة، وخاصةً في هذا النادي».
وتابع الإسباني الذي كان قائداً لفريق أرسنال أيضاً: «لقد مرّ 20 عاماً منذ أن خضنا مباراة كهذه، وبالنسبة لنا، إنها فرصة رائعة لبناء تاريخنا الخاص، وهذا ما نحن هنا من أجله».
وأردف قائلاً «الحماس المحيط بالنادي، والجماهير، وأهمية هذه المباراة، هذه هي المرحلة التي نطمح للوصول إليها، والتي يجب أن يكون فيها أرسنال دائماً، نحن فخورون جداً بتواجدنا هنا، والآن سنكون مستعدين تماماً غداً لتقديم الأفضل».
وقال «في تمام الساعة 8:00 مساءً (19:00 بتوقيت جرينتش) غداً، مع 11 لاعباً و60 ألف مشجع، أنا مقتنع تماماً بأننا مستعدون للفوز والتغلب عليهم، هذه هي العقلية التي أريدها».
وتعتبر مسابقة دوري أبطال أوروبا أفضل فرصة لأرسنال للفوز بلقب هذا الموسم، حيث يتأخر بفارق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان أرسنال خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد بايرن ميونيخ، لكن أرتيتا الذي من المتوقع أن يُشرك جناحه الدولي بوكايو ساكا أساسياً الثلاثاء لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر عقب تعافيه من الإصابة، أكد أن الوقت قد حان لكتابة سيناريو جديد.
وقال: «هناك فجوة هائلة منذ سنوات عديدة، حيث لم يحدث أي شيء في هذا النادي فيما يتعلق بالمسابقات الأوروبية، وعلينا تغيير ذلك، وبسرعة».
وأضاف «إنها مجرد مباراة ذهاب، لكن نية الفريق وما نريد تحقيقه غداً واضحان جداً، سنبذل قصارى جهدنا».

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
ريال مدريد
أرتيتا
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