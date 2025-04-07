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الرياضة

«التعادل السلبي» يسيطر على «كلاسيكو» شباب الأهلي والعين

«التعادل السلبي» يسيطر على «كلاسيكو» شباب الأهلي والعين
7 ابريل 2025 22:40

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حافظ شباب الأهلي، متصدر الترتيب، على سجله خالياً من الخسارة، بتعادله السلبي أمام ضيفه العين، في مباراة «الكلاسيكو» التي جمعت الفريقين على استاد راشد، ضمن «الجولة الـ20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي شهدت أيضاً تفوق الوصل على مضيفه الجزيرة 5-0، على استاد محمد بن زايد، وفي المقابل، تأجلت مواجهة الشارقة وبني ياس ضمن الجولة ذاتها حتى الأول من مايو المقبل، بسبب مشاركة «الملك» في «دوري أبطال آسيا 2».
وفشل «الفرسان» وضيفه «الزعيم»، وهما صاحبا أقوى هجوم في الدوري هذا الموسم «شباب الأهلي بـ42 هدفاً، والعين بـ44 هدفاً»، في هز الشباك خلال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وهو التعادل التاسع بين الفريقين والأول من دون أهداف في تاريخ مواجهاتهما بـ «دوري المحترفين».
وبهذه النتيجة، عزز «الأحمر» صدارته للترتيب برصيد 49 نقطة من 19 مباراة، مقابل 30 نقطة للعين «الخامس»، كما يُعد اللقاء المباراة الـ32 على التوالي التي يخوضها شباب الأهلي من دون خسارة في جميع المسابقات.

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