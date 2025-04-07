«أبيض الناشئين» يُنعش آمال التأهل إلى «المونديال» بـ «ثنائية» أمام أستراليا



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أنعش منتخبنا الوطني للناشئين آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، بعدما حقق فوزاً مهماً على أستراليا 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 17 عاماً المقامة حالياً في السعودية.

وسجل هدفي «أبيض الناشئين» مايد عادل خميس في الدقيقة التاسعة، ومحمد بطي في الدقيقة 52، وأكمل منتخبنا دقائق الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين، بعد طرد علي حسن بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 99.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، انتزع منتخب فيتنام نقطة ثمينة من اليابان، بالتعادل 1-1 على استاد عكاظ في الطائف، وسجل ميناتو يوشيدا هدف التقدم لليابان في الدقيقة 13، قبل أن يدرك تران جيا باو التعادل لفيتنام من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

وبهذه النتائج، حافظ منتخب اليابان على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه «أبيض الناشئين» في المركز الثاني بـ3 نقاط، وفيتنام ثالثاً بنقطتين، وأستراليا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز اليابان على منتخبنا 4-1، وتعادل أستراليا مع فيتنام 1-1، وتُختتم مباريات المجموعة يوم الخميس، بلقاء الإمارات وفيتنام، واليابان وأستراليا.

يُذكر أن المنتخبات التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في البطولة تحصل على بطاقات التأهل إلى كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، لتنضم إلى قطر «المضيف» في البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً.