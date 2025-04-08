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الرياضة

مدرب ريال مدريد يتغزل في أرسنال!

مدرب ريال مدريد يتغزل في أرسنال!
8 ابريل 2025 09:02

 
مدريد (د ب أ)

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه لا يمكنه التفكير في الوقت الحالي في المباراة الماضية التي خسرها الفريق ببطولة الدوري أمام فالنسيا، وذلك قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأضاف أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، والتي نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن مواجهة فالنسيا انتهت ويجب التفكير أكثر في مباراة أرسنال، والتي توقع المدرب الإيطالي أن تكون صعبة ومثيرة.
وتابع مدرب ريال مدريد أن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، نجح في تكوين فريق مثير، ويعد من أفضل الفرق في أوروبا والعالم على حد قوله.
وأثنى أنشيلوتي على تطور أرسنال في السنوات الأخيرة تحت قيادة أرتيتا، ووصوله إلى القمة في غضون سنوات قليلة بعد فترة من المعاناة.
وأوضح المدرب الإيطالي أن الفريق جاهز لمواجهة أرسنال، مبيناً أن الفوز والتأهل لقبل النهائي هو الهدف الأهم للفريق قبل النظر لمواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 26 أبريل الجاري.

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كارلو أنشيلوتي
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