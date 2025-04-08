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الرياضة

نيوكاسل يدفع ليستر إلى «القياسية السلبية» في «البريميرليج»!

نيوكاسل يدفع ليستر إلى «القياسية السلبية» في «البريميرليج»!
8 ابريل 2025 09:07

 
ليستر (رويترز)

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سجل جاكوب ميرفي هدفين خلال أول 11 دقيقة، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي، والصعود إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقدم نيوكاسل، الذي يدربه إيدي هاو، عرضاً قوياً ضمن مساعيه لتعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
بينما أصبح ليستر، صاحب المركز 19 قبل الأخير، أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتلقى ثماني هزائم متتالية على أرضه في الدوري دون تسجيل أي هدف.
وحقق ليستر رقماً قياسياً سلبياً آخر للنادي إذ تعرض للهزيمة 11 على أرضه في الدوري خلال الموسم.
واستغل ميرفي غياب الرقابة عنه ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، إثر عرضية من تينو ليفرامينتو، ثم أضاف الهدف الثاني بسهولة في الدقيقة 11 من متابعة لكرة سددها فابيان شار من مسافة بعيدة وارتدت من العارضة، وزاد هارفي بارنز، لاعب ليستر السابق، من معاناة أصحاب الأرض وأضاف الهدف الثالث خلال الشوط الأول بتسديدة من مسافة قريبة.
وتحسن أداء ليستر، الذي يدربه رود فان نيستلروي، بعد الاستراحة، لكن نيوكاسل نجح في الحفاظ على تقدمه لينتزع النقاط الثلاث، ويتجاوز مانشستر سيتي حامل اللقب في جدول الترتيب.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة من 30 مباراة، متساوياً مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، علماً بأن نيوكاسل لعب مباراة أقل.
وقال بارنز لشبكة سكاي سبورتس «ندرك أننا في وضع جيد في جدول الترتيب، كل ما يمكننا فعله هو أداء واجبنا، والفوز بمبارياتنا، وبذلك سننهي الموسم ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى، إذا فزنا بالمباريات، ستلاحقنا الفرق الأخرى، بدلاً من أن نلاحقهم نحن».
وتجمد رصيد ليستر عند 17 نقطة حصدها خلال 31 مباراة ويبدو في طريقه للحاق بساوثهامبتون الذي تأكد هبوطه بالفعل إلى الدرجة الثانية، وعزز الفوز الثالث على التوالي لنيوكاسل في الدوري شعور السعادة في النادي الذي أنهى انتظاراً دام 70 عاماً لإحراز لقب محلي، وفاز بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة في مارس الماضي.
وضمن نيوكاسل، بفوزه على ليفربول على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة، المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، لكن الفريق يتطلع إلى العودة لدوري أبطال أوروبا.
وخسر ليستر 15 من آخر 16 مباراة له في الدوري، ويبتعد عن أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز بفارق 15 نقطة.
وقال جيمس جاستن مدافع ليستر «لا أعرف عدد المباريات التي مرت منذ أن حصلنا على آخر نقطة، إنها لحظة عصيبة للنادي بالنظر إلى أدائنا على أرض الملعب، لا تزال أمامنا فرصة، وعلينا أن نقاتل ونكافح من أجلها، لكننا لا نُظهر ذلك على أرض الملعب». 

 

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