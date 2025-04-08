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الرياضة

نابولي يرفض تقليص الفارق مع الإنتر!

نابولي يرفض تقليص الفارق مع الإنتر!
8 ابريل 2025 09:14

بولونيا (رويترز)

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فرط نابولي في نقطتين مهمتين، خلال مساعيه لتقليص الفارق مع إنتر ميلان في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إذ تعادل 1-1 مع مضيفه بولونيا.
وسجل أندريه-فرانك زامبو أنجيسا هدفاً لنابولي في الشوط الأول، لكن دان ندوي تعادل لبولونيا بهدف مذهل في الشوط الثاني.
وبعد أن تعادل الإنتر المتصدر مع بارما يوم السبت الماضي، أُتيحت لنابولي فرصة تقليص الفارق، لكنه أضاعها ليظل في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الإنتر، بينما يحتل بولونيا المركز الرابع برصيد 57 نقطة.
وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 18 عندما استحوذ زامبو أنجيسا على الكرة من منتصف الملعب، وانطلق متجاوزاً دفاع بولونيا المشتت وراوغ حارس المرمى أوكاش سكوروبسكي بهدوء ثم أسكن الكرة في الشباك.
وحل فيدريكو رافاليا مكان سكوروبسكي الذي أصيب، واستغل الحارس البديل الفرصة وتألق في التصدي لعدة كرات ليحافظ على فرص بولونيا في المباراة.
وجاءت أبرز فرصة في المباراة في الدقيقة 64، عندما استلم ندوي، لاعب بولونيا، تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة بكعبه اصطدمت بالعارضة ثم تخطت خط المرمى.
وتصدى سيموني سكوفيت، حارس نابولي الاحتياطي الذي دخل التشكيلة الأساسية قبيل بدء المباراة، بعد شعور أليكس ميريت بوعكة صحية، لفرصة خطيرة في الوقت بدل الضائع ليحرم إميل هولم لاعب بولونيا من التسجيل.

 

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