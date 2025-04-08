الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يحصل على «شحنة معنوية» قبل موقعة أرسنال

ريال مدريد يحصل على «شحنة معنوية» قبل موقعة أرسنال
8 ابريل 2025 09:33

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب إنتر ميلان يختار «المرشح» للقب «أبطال أوروبا»
مدرب ريال مدريد يتغزل في أرسنال!


قدم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسباني، دعماً معنوياً كبيراً لفريقه، بعدما أكد جاهزيته لمواجهة أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن حارس تشيلسي السابق سافر إلى لندن، لكن مشاركته في مواجهة ذهاب دور الثمانية لا زالت محل شك بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات للفريق بسبب إصابة في الركبة.
وفي حديثه قبل المباراة التي ستقام على ملعب «الإمارات» قال كورتوا للصحفيين: «أنا جاهز تماماً وأشعر بأنني في حالة جيدة».
وأضاف: «لم يكن الأمر بمثابة مشكلة كبيرة، وتمكنت من التدرب في صالة الألعاب الرياضية، وتواجدت في الملعب، لذلك أشعر بأنني في أفضل حال بنسبة 100 %».
وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، مضطراً لإشراك الحارس الشاب فران جونزاليس «19 عاماً» في المباراة التي خسرها الفريق 2-1 أمام فالنسيا الأسبوع الماضي، وذلك لغياب الحارس البديل لكورتوا، أندريه لونين، الذي تعرض لإصابة أخرى. 

 

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أرسنال
تيبو كورتوا
آخر الأخبار
أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.. منصة لصناعة مستقبل جديد للصحة
علوم الدار
أسبوع أبوظبي العالمي للصحة.. منصة لصناعة مستقبل جديد للصحة
اليوم 10:48
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد: الإمارات رائدة عالمياً في مجال الاستجابة الفعالة للطوارئ
اليوم 10:41
تحت رعاية رئيس الدولة.. جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ19
علوم الدار
تحت رعاية رئيس الدولة.. جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ19
اليوم 10:23
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025
علوم الدار
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025
اليوم 10:10
مستثمرون يراقبون تحركات أسعار الأسهم في شنغهاي بعد رد الصين على التعريفات الجمركية الأميركية
الأخبار العالمية
الصين تلوح بفرض رسوم مضادة بعد تهديد ترامب
اليوم 09:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©