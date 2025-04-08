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الرياضة

مدرب إنتر ميلان يختار «المرشح» للقب «أبطال أوروبا»

مدرب إنتر ميلان يختار «المرشح» للقب «أبطال أوروبا»
8 ابريل 2025 09:34

 
ميونيخ (د ب أ)

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أبدى سيموني إينزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تقديره واحترامه الكبيرين لبايرن ميونيخ الألماني، قبل مواجهتهما الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال إينزاجي «49 عاماً»: «نلعب أمام فريق قوي للغاية، والذي يعد مرشحاً للفوز باللقب إلى جانب ريال مدريد».
وأضاف: «تواجدت هنا مدرباً مع لاتسيو وإنتر ميلان، لذلك أعرف مدى صعوبة اللعب في هذا الملعب».
وفي دور المجموعات موسم 2022/2021، خسر إنتر ميلان صفر-2 أمام بايرن ميونخ في ميلانو وميونخ. وعن ذلك قال إينزاجي:«لكننا تطورنا كثيراً منذ ذلك الحين، الفجوة بيننا والبايرن لم تعد موجودة الآن، وندرك أننا نواجه تحدياً قوياً للغاية أمام البايرن».
كما أبدى إينزاجي تقديره الكبير لتوماس مولر، والذي قد يشارك بدلاً من المصاب جمال موسيالا في هجوم بايرن ميونيخ، وكان اللاعب الدولي الألماني أعلن عن مغادرته الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري.
وقال إينزاجي: «توماس مولر بطل وهو لاعب فاز بالكثير من الألقاب لدي احترام كبير له، والبايرن فريق يتمتع دوماً بكثافة عالية في اللعب، وتوماس مولر هو الرقم 1، حينما يتعلق الأمر بالكثافة». ورغم ذلك يعد غياب جمال موسيالا بسبب الإصابة، ضربة موجعة لمنافس الإنتر في المباراة، وأوضح إينزاحي: «موسيالا موهبة عظيمة ومن أفضل المواهب في العالم، إنها خسارة كبيرة».
وقال: «رغم ذلك البايرن لديه خيارات أخرى مثل سيرجي جنابري ومولر».

 

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سيموني إنزاجي
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