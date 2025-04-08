القبض على المتهم بالاعتداء على نجم مانشستر سيتي



لندن (د ب أ)



ألقت الشرطة القبض على رجل ووجهت إليه تهمة الاعتداء على جاك جريليش، لاعب مانشستر سيتي، وذلك مع نهاية مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد في ملعب «أولد ترافورد» بالدوري الإنجليزي، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن لاعب «السيتي» كان يغادر أرض الملعب باتجاه نفق اللاعبين حينما حدثت الواقعة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «دايلي ميلي»، الأمر الذي أدى بالشرطة لفتح تحقيق.

ورفض الناديان التعليق على الأمر، حينما تواصلت معهما «بي أيه ميديا»، مع الإشارة إلى وجود تحقيق جارٍ، وذلك رغم ما قيل عن تعاون مانشستر يونايتد مع الشرطة.

وذكرت شرطة مانشستر الكبرى في بيان لها أنه جرى توجيه تهمة الاعتداء إلى ألفي هولت من هافن درايف في درويسلدن، مؤكدة مثوله أمام المحكمة في يوليو المقبل.

وأضاف البيان: «هذا الاتهام ذو صلة بواقعة في ملعب أولد ترافورد».

وكان جريليش دخل بديلاً في الدقيقة 74 في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ليضيع فريقه فرصة العودة إلى المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري.