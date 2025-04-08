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الرياضة

«الهبوط الأسرع» في تاريخ «البريميرليج»!

«الهبوط الأسرع» في تاريخ «البريميرليج»!
8 ابريل 2025 12:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)


تأكد هبوط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى بهزيمته أمام توتنهام، ولكن ما هو ترتيبه بين أسرع فرق «البريميرليج» هبوطاً في التاريخ؟
ومع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم، أصبح ساوثهامبتون أسرع فريق يهبط في تاريخ الدوري الإنجليزي من حيث عدد المباريات المتبقية، ويسعى الفريق الآن تجنب تسجيل رقم قياسي سلبي جديد لأقل عدد من النقاط في موسم من «البريميرليج»، حيث يحتاج إلى نقطة على الأقل لتجنب الرقم القياسي الشهير لديربي كاونتي «11 نقطة» في موسم 2007-2008.

 

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أسرع هبوط حسب الجولات المتبقية:
ساوثهامبتون: موسم 2024-2025 ,7 مباريات متبقية
إيبسويتش تاون: موسم 1994-95 ,6 مباريات متبقية
ديربي كاونتي: موسم 2007-08 ,6 مباريات متبقية
هدرسفيلد تاون: موسم 2018-19, 6 مباريات متبقية
شيفيلد يونايتد: موسم 2020-21 ,6 مباريات متبقية
ليستر سيتي: موسم 1994-95 ,5 مباريات متبقية
سندرلاند: موسم 2002-03 ,5 مباريات متبقية
سندرلاند: موسم 2005-06 ,5 مباريات متبقية
بورتسموث: موسم 2009-10 ,5 مباريات متبقية
فولهام: موسم 2018-19 ,5 مباريات متبقية

 


أسرع هبوط حسب التاريخ:
ديربي كاونتي: موسم 2007-2008, 29 مارس
هدرسفيلد تاون: موسم 2018-2019 ,30 مارس
فولهام: موسم 2018-2019 ,2 أبريل
ليستر سيتي: موسم 2001-2002 ,6 أبريل
ساوثهامبتون: موسم 2024-2025 ,6 أبريل
بورتسموث: موسم 2009-2010 ,10 أبريل
سندرلاند: موسم 2002-2003 ,12 أبريل
ليستر سيتي: موسم 1994-1995 ,13 أبريل
إيبسويتش تاون: موسم 1994-1995 ,14 أبريل
سندرلاند: موسم 2005-2006 ,14 أبريل
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