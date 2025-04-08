أرسنال وريال مدريد.. من يحسم لقاء «ملعب الإمارات»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف أرسنال فريق ريال مدريد، اليوم، في «ملعب الإمارات»، سعياً للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2009، المواجهة تجمع الفريقين اللذين يحتلان المركز الثاني في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني على التوالي، ولكن عندما يتعلق الأمر بـ «الشامبيونزليج»، لا مجال للمقارنة.

ولم يخسر ريال مدريد مباراة الذهاب في آخر 8 مباريات خاضها في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، محققاً الفوز في 5 منها، كما لم يهزم في 4 مباريات خارج أرضه في الجولة الافتتاحية، حيث مني بهزيمتين فقط في آخر 13 مباراة.

ورغم خطورة هذا السجل، أظهر أرسنال صلابة دفاعية فائقة في أوروبا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأول في دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025 من حيث معدل الأهداف المتوقعة ضده في المباراة الواحدة «0.88»، بينما لم يتلق سوى إنتر ميلان «0.2» أهدافاً أقل في المباراة الواحدة «0.6»، ورغم ذلك على أرسنال الحذر، حيث سجل مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي 10 أهداف في 16 مباراة أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، 4 منها في مباراتين ضد مانشستر سيتي هذا الموسم.

والتقى أرسنال وريال مدريد مرتين فقط من قبل في البطولة، في 2006، وصل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى والوحيدة، حيث تغلب على ريال مدريد في دور الستة عشر، بتعادل سلبي في ملعب «هايبري» بعد فوزه بهدف في إسبانيا.

ومع ذلك، يتمتع عملاق إسبانيا بخبرة كبيرة في الآونة الأخيرة ضد فرق «البريميرليج»، ومنذ بداية موسم 2017-2018، خاض ريال مدريد 22 مباراة ضد فرق إنجليزية في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، فاز في 11 منها وخسر 6 فقط.

وفي المواسم الثلاثة الأخيرة وحدها، فاز على ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، وبحسب شبكة «أوبتا»، تبلغ نسبة حظوظ أرسنال في الذهاب إلى إسبانيا لمباراة الإياب متقدماً بالنتيجة 41.7%، بينما تبلغ حظوظ ريال مدريد 31.1%، وتبلغ نسبة التعادل 27.2%.