شباب الأهلي يواصل رحلة «اللقب التاسع» بـ«السلسلة القياسية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



دافع البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن لحظة انفعاله تجاه أحد جماهير فريقه خلال التعادل السلبي أمام العين، في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بدبي، ضمن «الجولة الـ20» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وأوضح سوزا الذي بدا غاضباً من أحد المشجعين بسبب هتافه ضد اللاعبين، وقال: «طالبت الجماهير بالتشجيع الإيجابي فقط»، وبعض الجماهير تحاول تحفيز اللاعبين، لكن رسالتي لهم أن التشجيع الإيجابي هو ما نحتاجه للحفاظ على الصدارة والاستمرار في التطور»، وأشار إلى أن عودة الغائبين أمثال بالا وريكيلمي تسهم في دعم سلسلة النتائج الإيجابية.

وحافظ «الفرسان» الساعي للتتويج بلقبه التاسع، على سجله خالياً من الخسارة للمباراة رقم 32 على التوالي في جميع البطولات، معادلاً الرقم القياسي السابق المُسجّل باسم الجزيرة بين عامي 2009 و2010، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً متميزاً من جماهير شباب الأهلي، التي رفعت «تيفو» بكلمة «FAMILY»، في رسالة رمزية إلى وحدة الفريق بكل مكوناته.

وعن أداء فريقه في المباراة، قال سوزا: «فخور باللاعبين، كانوا أبطالاً، والفريق يستحق الصدارة، واجهنا منافساً قوياً هو بطل دوري أبطال آسيا، لكن الإرهاق بعد مواجهة نصف نهائي الكأس أمام الوصل أثّر على الأداء البدني».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحسّن الأداء، ونجحنا في إيجاد التوازن، وبدلاء الوسط أضفوا حيوية ساعدتنا على الاستحواذ والضغط، وصنعنا فرصاً كفيلة بتحقيق الفوز».

من جانبه، قال الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين: «أهنئ لاعبي فريقي، قدموا أفضل أداء منذ قدومي، كنّا الطرف الأفضل، خاصة في الشوط الأول، والنتيجة العادلة للمباراة يجب أن تكون 5-0 لمصلحتنا».

وأضاف: «في الشوط الثاني تراجع الأداء البدني قليلاً، وأعتقد أننا كنّا نستحق ركلتي جزاء لم تُحتسبا، خرجنا بنقطة بعد ثلاث خسائر متتالية، ونستحق أكثر من ذلك»، وقال: «رغم أن شباب الأهلي لم يكن في أفضل حالاته، لكنه يستحق الصدارة، ويملك مجموعة متميزة من اللاعبين».