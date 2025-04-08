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الرياضة

«الأولمبية الوطنية» تشارك في منتدى «المجلس الآسيوي»

«الأولمبية الوطنية» تشارك في منتدى «المجلس الآسيوي»
8 ابريل 2025 12:38

 
دبي (الاتحاد)

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شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في منتدى المجلس الأولمبي الآسيوي لوسط وغرب آسيا في طاجيكستان، بمشاركة ممثلي 19 لجنة أولمبية وطنية، إذ يكثف المجلس نشاطاته استعداداً للدورات الآسيوية المقبلة، عبر تنظيم منتديات تجمع الأسرة الأولمبية الآسيوية، وأيضاً سباقات فان ران الخاصة بـ «آسياد 2026» باليابان.
ومثل اللجنة الأولمبية الوطنية في أعمال المنتدى، بطي أحمد العبدولي، مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة، وافتتحه ذو الفقار غلام زادة، وزير الرياضة في طاجيكستان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الذي أكد أن نتائج هذا المنتدى تضع أسساً متينة لإنجازات جديدة، وتعاون مثمر في الحركة الأولمبية.
ويأتي عقد المجلس الأولمبي الآسيوي لوسط وغرب آسيا، عقب تنظيم منتدى اللجان الأولمبية في شرق وجنوب وجنوب شرق آسيا في بوتان 2 و3 أبريل الجاري، وطلب نائب المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، فينود كومار تيواري، من جميع الوفود الاستفادة الكاملة من المنتدى للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول دورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناجويا 2026، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية 2026 في الرياض، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في البحرين، بالإضافة إلى برامج تمويل التضامن الأولمبي للفترة 2025-2028.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
طاجيكستان
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