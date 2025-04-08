الوصل يقتحم دائرة المنافسة على «مركز مؤهل» لـ «البطولات الخارجية»

مراد المصري (أبوظبي)



تزامن تقديم الوصل أفضل مباراة له هذا الموسم، مع خوض الجزيرة أسوأ مباراة له على الصعد كافة، وذلك عندما تفوق «الإمبراطور» بـ «خماسية» في المباراة التي جمعت بينهما في «الجولة 20»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم.

وأدت النتيجة إلى قرع «جرس الإنذار» داخل صفوف الجزيرة، من أجل مراجعة الحسابات، خصوصاً أنها الخسارة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما سجل الفريق هدفاً يتيماً في آخر ثلاث مباريات في الدوري تحديداً، بواقع الفوز مرة مقابل خسارتين، مما كلفه التراجع إلى المركز السادس، إلى جانب «الضربة المعنوية» التي تعرض لها قبل مواجهة شباب الأهلي 19 أبريل الجاري في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وعبر عموتة، عن أسفه لما حدث في المباراة، وقال: «لم نخض المباراة بالشكل المطلوب، واتضح أننا لم نكن جاهزين بدنياً وذهنياً، حيث لم نتحكم بإيقاع المباراة منذ البداية، إلى جانب خسارة جميع الالتحامات الثنائية، مع غياب التركيز الدفاعي في جميع الكرات، والوصل نجح في التسجيل من جميع الفرص التي أتيحت له، ونستحق الخسارة، وإن كنت غير راضٍ عن النتيجة التي لا تليق بنا».

من جانبه فتح الوصل صفحة جديدة مع جماهيره، وتحديداً مع المدرب الصربي ميلوش، بفوز هو الأكبر على الإطلاق للفريق على الجزيرة في تاريخ المواجهات بينهما في «دوري المحترفين»، إلى جانب الأداء القوي الذي ظهر عليه الفريق، مما يجعله منافساً حقيقياً على إنهاء الموسم في أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الخارجية في الموسم المقبل.

ويرى سفيان بوفتيني، لاعب الوصل، أن فريقه يسعى للحصول على المركز الثالث في ختام الموسم، من أجل المشاركة في البطولات الخارجية خلال الموسم المقبل، وهو ما رفع تركيز اللاعبين، مع تطلعات بمواصلة النتائج الإيجابية فيما تبقى من مباريات في الدوري، وقال: «ظهرنا بالمستوى نفسه الذي قدمناه الموسم الماضي، عندما حققنا اللقب لعبنا بهذه الطريقة، وهذه هوية الوصل، ويجب أن نقدم الأمر نفسه في المباراة المقبلة».