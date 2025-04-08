4 أندية تطارد «الثلاثية التاريخية»



معتز الشامي (أبوظبي)



تملك 4 أندية متأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فرصة واقعية للفوز بالثلاثية التاريخية «الدوري والكأس المحليان ودوري الأبطال»، هذا الموسم، وفشلت جميع الأندية الإنجليزية في الخروج بإنجازات عديدة، ما جعل الفرصة الوحيدة لفريق من «البريميرليج» للفوز بأكثر من لقب تكمن في منافسة أستون فيلا على لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وفي الوقت نفسه، يملك برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان فرصة حقيقية للظفر بـ «الثلاثية».

ويتنافس الغريمان الإسبانيان برشلونة وريال مدريد مع بعضهما البعض على جبهتين محليتين «الدوري والكأس»، في حين لا يزال لدى كل منهما فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا أيضاً، وفاز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، وسيكون مرشحاً بقوة لثنائية محلية أخرى، عندما يواجه ريمس في نهائي كأس فرنسا أواخر مايو، ويرى لويس إنريكي أن فريقه مرشح بقوة للفوز باللقب الأوروبي الأهم على الإطلاق.

ويتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي، وتعادل مع ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، كما وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد وصوله إلى النهائي قبل عامين فقط، يأمل الفريق في نتيجة أفضل هذا العام، وتعد المرة الأولى منذ 7 مواسم التي تصل فيها 4 فرق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مع بقاء فرصها في الفوز بالثلاثية، حيث كانت المرة الأخيرة في موسم 2018-2019، عندما تأهل مانشستر سيتي وبرشلونة وبورتو وأياكس إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية الأبرز، بينما كانت جميعها لا تزال في سباقها نحو اللقب، وفي طريقها إلى المجد المحلي.

فاز الإنتر بالثلاثية بقيادة جوزيه مورينيو في موسم 2009-2010، وسيكون الفوز هو الثالث لبرشلونة بـ «الثلاثية»، لكنه الأول لباريس سان جيرمان، وللمرة الأولى أيضاً لريال مدريد، بالنظر إلى سجله الحافل بـ 15 لقباً في كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، وكان الموسم الماضي هو المرة الخامسة التي يفوز الريال بثنائية الدوري وكأس أوروبا، بينما فاز بالثنائية المحلية 4 مرات فقط، رغم فوزه القياسي بالدوري الإسباني 36 مرة.

وربما نشهد هذا الموسم أول نهائي «كلاسيكو» في دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، حيث يقع العملاقان الإسبانيان على طرفي نقيض في القرعة، وبالتالي من المحتمل أن يلتقيا في نهائي أكبر بطولة في العالم، فاز برشلونة وريال مدريد بـ 12 لقباً من أصل 25 لقباً في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2000، إلا أنهما لم يلتقيا سوى مرتين فقط في حقبة دوري الأبطال بأكملها (منذ عام 1992) - نصف النهائي في موسمي 2001-2002 و2011-2012، كما التقيا في مباراتين أخريين من مباراتين ذهباً وإياباً في موسمين متتاليين، في نصف نهائي كأس أوروبا في موسم 1959-1960 والدور الأول في موسم 1960-1961، لكن 4 مواجهات في تاريخ البطولة بأكمله ليست كثيرة.