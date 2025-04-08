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الرياضة

مانشستر يونايتد يخوض «وديتين» في ماليزيا وهونج كونج

مانشستر يونايتد يخوض «وديتين» في ماليزيا وهونج كونج
8 ابريل 2025 13:50

 
هونج كونج (أ ف ب)

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يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراتين وديتين في ماليزيا وهونج كونج، بعد ثلاثة أيام من نهاية موسم الدوري الإنجليزي في كرة القدم، كما أعلن النادي الشمالي العريق.
وتخوض كتيبة المدرب البرتغالي روبن أموريم مواجهة ضد نجوم منطقة آسيان في كوالالمبور في 28 مايو وتشكيلة من أندية هونج كونج في 30 منه.
وينهي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا على أرضه في 25 مايو.
وزار اليونايتد القارة الآسيوية للمرة الأخيرة في يوليو عام 2022، عندما واجه ليفربول في تايلاند.
ويقوم مانشستر أيضاً بجولة في الولايات المتحدة في يوليو، حيث يخوض سلسلة من المباريات استعداداً لموسم 2025 - 2026.
وقال المدير التنفيذي ليونايتد عمر برادة «تجلب المباريات الودية خلال جولات الفريق إيرادات مهمة للنادي تساعد في جعله أقوى، وتسمح لنا بمواصلة الاستثمار لتحقيق النجاح على أرضية الملعب».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ماليزيا
هونج كونج
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