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الرياضة

السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة الأربعاء

السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة في الظفرة الأربعاء
8 ابريل 2025 13:51

أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق غداً الأربعاء، السباق التاسع للخيول العربية الأصيلة، بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وذلك على ميدان مدينة زايد في منطقة الظفرة.
ويأتي هذا السباق ضمن سلسلة ناجحة من السباقات التي ينظمها النادي، والتي شهدت إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول من مختلف إمارات الدولة.
ويتضمن السباق التاسع، شوطين، تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر، والشوط الثاني 1400 متر، بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، وسط توقعات بمنافسة قوية تعكس تطور مستوى المشاركين.
وأكد سلطان محمد المزورعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، أن تنظيم هذه السباقات يأتي في إطار دعم رياضة الآباء والأجداد، والحفاظ على الإرث العربي الأصيل، إلى جانب تعزيز حضور منطقة الظفرة على خريطة الفعاليات الرياضية في الدولة.
وقال المزروعي: «نسعى من خلال هذه السباقات إلى خلق بيئة رياضية تراثية تُسهم في تطوير رياضة الفروسية، وتمكين ملاك الخيول من التنافس في أجواء احترافية ومنظمة تعكس اهتمام القيادة بالرياضات التراثية».
وكانت السباقات الثمانية الماضية قد سجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً، ومنافسات قوية في مختلف الأشواط، ما يعكس المكانة، التي باتت تحظى بها هذه الفعالية في أجندة النادي الرياضية.

سباقات الخيول
منطقة الظفرة
نادي ليوا الرياضي
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