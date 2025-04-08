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الرياضة

أنشيلوتي يحسم قراره بين فينيسيوس ومبابي قبل مواجهة أرسنال!

أنشيلوتي يحسم قراره بين فينيسيوس ومبابي قبل مواجهة أرسنال!
8 ابريل 2025 13:54

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن كيليان مبابي يستعيد مكانته خياراً أول، في تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد، بعد أن أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء أمام فالنسيا، كاد «الميرنجي» يحسم مصيره في الدوري الإسباني، بعد خسارته غير المتوقعة أمام فالنسيا، لولا الهدية التي قدمها له برشلونة بعد ساعات بالتعادل مع بيتيس.
وأشعل إهدار فينيسيوس ركلة الجزاء الجدل من جديد حول من سيكون منفذ ركلات الجزاء الرئيسي في ريال مدريد، ووفقاً لصحيفة «ماركا»، اتخذ أنشيلوتي قراراً حاسماً، وفي بداية الموسم، استمر تغيير منفذ ركلات الجزاء الأساسي لريال مدريد، حتى تولى كيليان مبابي المسؤولية، لمنحه الثقة بعد بدايته المتعثرة، ومع ذلك أهدر ركلتي جزاء متتاليتين أمام ليفربول وأتلتيك بلباو.
وفي تلك المرحلة، تولى فينيسيوس مهمة تنفيذ ركلات الجزاء في ريال مدريد، رغم الأداء الجيد الذي يقدمه مبابي، الذي ينافس ليفاندوفسكي على لقب هداف «الليجا»، ويعاني فينيسيوس الآن بعد أن أضاع آخر محاولتين لركلات الجزاء «أتليتكو مدريد في دوري الأبطال»، و«فالنسيا في الليجا»، إضافة إلى ركلة أخرى أهدرها مع البرازيل في نوفمبر الماضي أمام فنزويلا في تصفيات أميركا الجنوبية.
وأهدر ريال مدريد 5 من أصل 16 ركلة جزاء نفذها هذا الموسم، وهو أعلى عدد أخطاء له منذ موسم 2013-2014، وهذه الإحصائيات الضعيفة ربما تُحدث فارقاً كبيراً في كرة القدم، ودفعت كارلو أنشيلوتي إلى اتخاذ قرار بأن يصبح كيليان مبابي مجدداً منفذ ركلات الجزاء الأساسي لريال مدريد، ويستضيف أرسنال فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني
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برشلونة
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فينيسيوس جونيور
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