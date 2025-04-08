لوكاس بيمنتا: حظوظ «الأبيض» في بطاقة المونديال «قوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعرب لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة والمنتخب الوطني عن فخره بارتداء قميص الإمارات، مؤكداً أنه شرف لأي لاعب أن يمثل هذا البلد العظيم، وقال في حوار خاص مع «الاتحاد»: «سعيد للغاية بكوني عنصراً من عناصر منتخب الإمارات، وسوف أقاتل مع زملائي لإسعاد الجماهير، التي تستحق كل ما هو رائع دائماً».

وتطرق المدافع الدولي للعديد من الأمور والتفاصيل التي تخص كرة الإمارات بشكل عام ونادي الوحدة بشكل خاص، وكذلك تفاصيل مستقبله الشخصي.



وبعد أن عبر اللاعب عن سعادته بارتداء قميص منتخب الإمارات، أكد بيمنتا أن أمل الصعود لنهائيات كأس العالم أميركا 2026 لا يزال قائماً، وأن فرصة الإمارات لا تزال موجودة وبقوة في الصعود المونديالي.

وأضاف: «لدينا أمل في الصعود المباشر، لكنه لا يعتمد على نتائجنا فقط، ويعتمد على نتائج منتخب آخر، وتحديداً منتخب أوزبكستان الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة، وهو المنافس المباشر لنا على بطاقة الصعود المباشر الثانية».

وتابع: «لدينا مواجهة مباشرة مع أوزبكستان هنا على أرضنا وبين جماهيرنا، لذلك يجب علينا استغلال هذه الفرصة القوية بتحقيق الفوز، ونحن كلاعبين سوف نقاتل من أجل ذلك، ومن أجل عودة الأمل في الصعود المباشر بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث»، مشيراً إلى أن الفوز على أوزبكستان هنا في الإمارات سيكون مفتاح الصعود المباشر، خاصة أن آخر جولة ستكون صعبة على جميع المنتخبات، كما أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

وفي رده على سؤال حول إقالة البرتغالي بينتو من تدريب المنتخب قال: «لم نعرف شيئاً إلا عند صدور القرار وقرأناه في الإعلام، ولا يمكنني التعليق على هذا القرار؛ فهو قرار اتحاد الكرة، ولا شأن لي فيه على الإطلاق».

وتمنى بيمنتا التوفيق لبينتو في مشواره القادم، مؤكداً أنه كان مدرباً رائعاً خلال الفترة القصيرة التي قضاها معه بخوض مباراتي كوريا الشمالية وإيران.

وشدد على أن المنتخب يضم لاعبين محترفين، وعلى قدر عالٍ من الوعي، وقال: «الكل يعرف أهمية هذه المرحلة الصعوبة والحساسة في مشوار الصعود، لذلك أعتقد أن اللاعبين قادرون على العمل تحت قيادة أي مدرب، بغض النظر عن اسمه، من أجل تحقيق الحلم والصعود للمونديال».

وفيما يخص التكهنات حول ترشيح الروماني أولاريو كزومين مدرب الشارقة أو الصربي ميلوش مدرب الوصل لتدريب المنتخب، قال: «كلها تكهنات ولا يمكن التأكد منها، وفي النهاية يجب علينا كلاعبين التأقلم مع الوضع الراهن ومع أي مدرب يقع الاختيار عليه من جانب اتحاد كرة القدم».

وشدد على أن الكل في المنتحب حالياً لا يشغله كثيراً اسم المدرب بقدر ما يشغله الاستعداد القوي للمباراة المهمة أمام أوزبكستان، لاسيما أن هناك متسعاً من الوقت للاستعداد بقوة لهذه المواجهة التي تعد تاريخية؛ كونها فيصلية في هذا المشوار الصعب.

وتطرق مدافع الوحدة إلى الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في كأس الخليج الأخيرة بالكويت وقال: «التوقعات كانت عالية للغاية بالنسبة للإمارات، وبالفعل قدمنا مباريات قوية للغاية، لكن مع كل أسف لم يكن التوفيق حليف «الأبيض» في هذه البطولة، وهو أمر أحزن الجميع، خاصة أن كل الترشيحات كانت تصب في صالح الإمارات والبطولة كانت في المتناول، لولا سوء الطالع».

وأشار إلى أن نتائج هذه البطولة لم تكن سبباً في رحيل بينتو، مؤكداً أن الأمور بعدها كانت تسير بشكل جيد، وقال: «حقيقة، كما قلت، لا أعرف شيئاً ولا يمكنني التعليق على القرار».

مستقبل «العنابي»

اعترف لوكاس بيمنتا بأن الوحدة خارج حسابات الفوز بالبطولات المحلية هذا الموسم، وقال: «نحن في الوحدة بعيدون عن المنافسة، خاصة في الدوري، لاسيما أن الفارق كبير مع شباب الأهلي».

وأضاف: «نحن ننافس على المركز الثالث، وتركيزنا على حصد هذا المركز أو المنافسة على مركز الوصيف من أجل الصعود إلى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل، وأعتقد أننا قادرون على ذلك».

وعن سبب ابتعاد الوحدة عن المنافسة المحلية، قال: «نحن فريق شاب، والوحدة أصغر الفرق في الدوري من حيث متوسط أعمار لاعبيه، لذلك تنقص الفريق بعض الخبرة، وكذلك كانت تنقصنا بعض التدعيمات في بداية الموسم، وقد تمت وأصبح الفريق قوياً في الفترة الراهنة، والمستقبل سيكون مبهراً بالنسبة للوحدة».

وشدد لوكاس بيمنتا على أن الوحدة سينافس بقوة على مختلف الألقاب في السنوات المقبلة، حيث يبني النادي للمستقبل.

وعن خسارة الفريق أمام الفرق الصغيرة، اعترف بأن التعامل مع هذه المباريات لم يكن بالطريقة المثالية، وأن هناك بعض الاستهتار والتهاون، الأمر الذي كلف الفريق خسائر لم تكن في الحسبان، تسببت في ابتعاده عن المنافسة على درع الدوري.

أزمون الأفضل

قال لوكاس بيمنتا: إن شباب الأهلي هو أقوى الفرق في الدوري الإماراتي حالياً، وإنه يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين في مختلف الخطوط، الأمر الذي قاده إلى صدارة جدول الترتيب بفارق مريح إلى حد ما عن الشارقة.

ورغم فارق النقاط مع الشارقة، فإن بيمنتا أكد أن البطولة لا تزال في الملعب، خاصة أن الدوري الإماراتي لا يعترف بأي فوارق بين الفرق ومن الممكن أن تكون هناك مفاجآت.

وشدد على أن الدوري يتطور بشكل كبير من عام إلى آخر، مؤكداً أن المستويات التي يشاهدها الجميع تدل على ذلك، في ظل عدم وجود مسلمات لنتائج المباريات.

وعن اللاعب الذي يخشاه داخل المستطيل الأخضر من بين الفرق الإماراتية، قال: «لا أخشي أي مهاجم في الدوري، لكنني أحترم الجميع، ويجب علي احترام الجميع، كي يمكنني التعامل باحترافية مع مثل هؤلاء النجوم مثل لابا وسردار وغيرهما من اللاعبين المتميزين».

واختار لوكاس بيمنتا سردار أزمون مهاجم شاب الأهلي كأفضل لاعب في الدوري الإماراتي حاليا، مؤكداً أنه لاعب رائع ويمتلك إمكانات قوية للغاية.