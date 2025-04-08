أبوظبي تحتضن «ختامي» الألعاب الجامعية 19 و20 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن أبوظبي، المباريات الختامية لدورة الألعاب الجامعية، وذلك في نادي الجزيرة يومي 19 و20 أبريل الجاري، وهي النسخة الأولى من الدورة التي تنظمها شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وانطلقت، الأدوار النهائية التي تأهل إليها 48 فريقاً من الجامعات، بعدما بلغ أعداد المشاركين في النسخة الأولى 1585 طالباً وطالبة من 28 جامعة، والذين تنافسوا على مدار الفترة الماضية في التصفيات التي تقام في مختلف مواقع دولة الإمارات.

ويقام الدور ربع النهائي حتى يوم الخميس المقبل، وفي كرة القدم للطلاب تلتقي جامعة الشارقة مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، وجامعة الإمارات مع الجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي مع جامعة العين، والجامعة الأميركية في الشارقة مع جامعة دبي.

وفي كرة القدم للطالبات، تلتقي جامعة الإمارات مع جامعة نيويورك، والجامعة الأميركية في الشارقة مع جامعة زايد، وجامعة ميدلسكس مع كلية التقنية العليا أبوظبي، وجامعة هيريوت وات مع الجامعة الأميركية في دبي.

وفي كرة الطائرة للطلاب، تلتقي جامعة الإمارات مع كلية التقنية العليا دبي، والجامعة الأميركية في دبي مع الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة مع جامعة نيويورك، وجامعة دبي مع جامعة السوربون.

وكرة الطائرة للطالبات، تلتقي جامعة نيويورك مع جامعة أميتي، وجامعة الإمارات مع جامعة روتشستر، وجامعة خليفة مع جامعة الشارقة، وجامعة أبوظبي مع الجامعة الأميركية في دبي.

وفي كرة السلة للطلاب، تلتقي جامعة نيويورك مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، والجامعة الأميركية في دبي مع جامعة زايد، وجامعة الشارقة مع جامعة أبوظبي، وجامعة ولونغونغ مع الجامعة الكندية في دبي.

وفي كرة السلة للطالبات، تلتقي الجامعة الأميركية في دبي مع جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي مع جامعة نيويورك، وجامعة الشارقة مع جامعة ميدلسكس، وجامعة الإمارات مع الجامعة الأميركية في الشارقة.

ويقام الدور نصف النهائي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، على أن تقام المباريات الختامية لكل مسابقة يومي 19 و20 أبريل، وذلك في نادي الجزيرة، الذي يحتضن المنافسات في استاد محمد بن زايد، والصالة الرياضية مبادلة دوم.

وعبّرت بسمة أحمد أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، عن أمنياتها بالتوفيق لجميع الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية، وقالت: «نتطلع أن نشهد منافسات قوية مع تأهل نخبة الفرق المشاركة في كل من المسابقات الرياضية الستة، وجاء اختيار إقامة المباريات الختامية في نادي الجزيرة، باعتباره أحد أبرز شركاء «مبادلة» في القطاع الرياضي، ونظراً لدوره البارز في دعم هذا النوع من المبادرات المجتمعية».