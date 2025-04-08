محمد جاسم يحتفظ بعضوية المكتب التنفيذي لـ«عربي الجودو»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفظ محمد جاسم، أمين السر المساعد لاتحاد الجودو بمقعد الإمارات في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، لدورة أولمبية جديدة حتى 2028، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، التي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان، على هامش فعاليات البطولة العربية للمنتخبات والأندية للجودو، التي يشارك فيها منتخب الإمارات للفئات العمرية.

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة اليمني نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، الذي رحّب فيها بممثلي الاتحادات الوطنية للجودو، متمنياً التوفيق للمجلس في دورته الجديدة، لتحقيق نتائج مشرّفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتلقى محمد جاسم عقب فوزه مباشرة، تهنئة من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، الذي أكد قدرة شباب الإمارات على إظهار الوجه الرياضي المشرّف للدولة في مختلف المجالات الرياضية التنظيمية والإدارية والفنية.

وأكد الدرعي دعمه الكامل للاتحاد العربي للجودو، من خلال مرشحه في عضوية الاتحاد العربي للجودو لدورة خامسة، باعتباره أقدم أعضاء الاتحاد العربي، متمنياً مواصلة للنجاحات التي حققها طوال الفترة الماضية، والتي انعكست بصورة إيجابية على موقع الجودو الإماراتي عربياً وقارياً.